Reencuentro con Los Barrios

Pedro Carrión se reencontrará el domingo en el San Rafael con la UD Los Barrios, donde el delantero de Cártama militó las temporadas 2006-07 y 2007-08 y conserva un grato recuerdo de su estancia en el San Rafael: "Hace ya algunas temporadas, no pudimos conseguir el objetivo de ascender a Segunda B pero me llevé un gran recuerdo porque además de que marqué goles, sobre todo porque aprendí muchísimo, tanto personalmente como profesionalmente".

Así, para el delantero xerecista el del domingo va a ser un partido especial: "Sí, hace ya tiempo que estuve allí pero me mantengo en contacto con gente que es incondicional de la Unión y que ha ayudado mucho a Los Barrios en el fútbol teniendo en cuenta que es un sitio de gente trabajadadora y humilde. Sí que va a ser un partido especial".

No será el primer regreso de Carrión al San Rafael porque "ya he jugado allí amistosos cuando estaba en Gibraltar y con el San Fernando, con el que marqué goles", y si repite diana el domingo no sabe si lo celebrará: "Cuando marco a los equipos que me han dado tanto no me gusta porque siempre me llevo un trocito de los sitios en los que he estado pero es complicado, porque ya digo que cuesta mucho hacer goles y es una alegría cuando marcas, además de que lo mal que lo estamos pasando lo llevas ahí dentro y cuando marcas sale fuera".