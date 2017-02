Reparto de puntos en La Juventud (2-2)

El Xerez CD no ha podido sumar esta mañana en el campo de La Juventud la tercera victoria consecutiva tras empatar a dos tantos con el equipo onubense se la La Palma.

Todos los goles del partido llegaron en la primera parte, en una primera mitad entretenida para el espectador. Diego abrió el marcador del encuentro anotando el 0-1 para los visitantes.

Alberto igualó rápidamente para los xerecistas en el minuto 18 y David Márquez culminó la remontada seis minutos después.

Sin embargo, Sosa empató para La Palma a dos tantos antes de que finalizara los primeros cuarenta y cinco minutos.

El resultado ya no se movería en la reanudación, en una segunda mitad menos vistosa que la anterior. El técnico azulino Vargas, según declaró en la cuenta oficial de Twitter, "or el juego y ocasiones, el empate ha sido insuficiente. Unas veces te sonríe la suerte y otras no".