"Restan nueve finales, la primera la jugamos en casa y toca ganar"

El Xerez CD, después de perder la pasada jornada en el Pérez Ureba ante el Conil, afronta el partido de mañana por la tarde con la necesidad de ganar para no descolgarse de los puestos que permiten luchar por el ascenso a Tercera. Los de Vicente Vargas vieron frenada su escalada y ahora deben recuperar el terreno perdido.

El técnico azulino lo sabe y destaca que "ganar es importante no sólo por haber perdido en Conil, ya es que todas la jornadas son importantes. Todas parece que van a ser definitivas pero luego dependerá de los resultados no sólo de nuestro partido, también del resto en el que se enfrenten equipos que compiten por el mismo objetivo. Nosotros, de todos modos, vamos a pensar única y exclusivamente en el encuentro ante el San José, vamos a pensar en ganar, en sacar adelante un partido complicado en casa y a partir de ahí a ver que es lo que pasa. Aun queda muchísimo. Por ejemplo, si por detrás viene empujando el Conil, que está a cuatro puntos y piensa que puede meterse, pues nosotros tenemos ventaja. Insisto, sólo nos queda pensar que estamos bien situados y que podemos conseguirlo pero hay que ir partido a partido, hay nueve finales y la primera es la del San José y con la ventaja del campo".

Queremos que La Juventud sea un fortín hasta el final de Liga y para ello es vital el apoyo de la afición"

Tras el revés en Conil, bajo su punto de vista, la plantilla "ha trabajado bastante bien, aunque estamos teniendo muchos problemas porque la plantilla es cortita. A estas alturas de competición es normal que lleguen las sanciones, han llegado demasiadas lesiones a la vez y no podemos estar ninguna jornada tranquilos. Después del partido del domingo parecía que no íbamos a tener problemas y nos hemos encontrado con las lesiones de Álex y José Vega, que fueron titulares".

El entrenador xerecista respeta bastante al rival, al que vio en directo la pasada jornada en el Municipal de Alcalá en el choque que perdió por 2-1 frente al Estrella San Agustín: "Encajó un gol muy pronto, a los dos o tres minutos de partido creo que recordar, aguantó el empuje de los locales, empató ya mediado el segundo tiempo y encajó el tanto de la derrota faltando un cuarto de hora. En la primera vuelta, les ganamos en un buen partido en su campo pero han cambiado y mejorado bastante desde entonces. Me pareció un muy buen equipo, como todos los de la categoría, compite bien. Le creó muchos problemas al Estrella, que no hay que olvidar que es tercero, estuvo a punto de sacar algo positivo. De todos modos, como he comentado antes, nosotros tenemos que ganar, necesitamos ganar en casa para que La Juventud siga siendo un fortín y necesitamos también el apoyo de la afición. En estos partidos su respaldo puede ser decisivo".

Por culpa de las bajas, Vargas tendrá que retocar nuevamente el equipo y ante el San José "tendremos que hacer cambios a la fuerza. La baja de Vega es im portante para este partido porque en casa nos aporta muchas cosas pero ahora también se nos va Kevin. Es una cosa detrás de otra. Aún así, en lo único que pensamos es en sumar los tres puntos".

En esta jornada se disputan varios encuentros entre rivales directos por el ascenso -el Cádiz B recibe al Ciudad de Lucena y el Xerez DFC se enfrenta en Chapín al Estrella- y dependiendo del resultado de los mismos, el cuadro azulino se puede ver más o menos favorecido. Vargas, en ese sentido, resalta que "a mí lo único que me importa es el resultado de mi equipo, lo único que me importa es que nosotros sigamos ganando y no mirando para el lado. De nada sirven los resultados que se puedan dar en otros partidos si tú no eres capaz de ganar el tuyo. Hay una igualdad tremenda en la clasificación, estamos varios equipos en un pañuelo y una jornada gana y otra jornada gana otro. Lo que hay que intentar es llegar a las tres o cuatro últimas jornadas con opciones e ir sumando en estos encuentros el mayor número de puntos posibles".

Con el paso de las jornadas, las posiciones se van aclarando. El preparador jerezano es de los que piensan que aún queda un mundo y "sólo doy por ascendido al Cádiz B. Las otras dos plazas, teniendo en cuenta que el Ceuta no va a subir, están por determinar. El Puente Genil tiene un gran equipo y lo normal es que suba pero yo no lo veo tan claro a ahora mismo. Esta semana, por ejemplo, tiene que jugar en Chiclana, que en su campo no es fácil, tiene que enfrentarse al Xerez DFC y también al Estrella San Agustín. Es lo que he comentado antes, quedan nueve jornadas, que son muchas, y además con muchísimos enfrentamientos directos, hasta a nosotros nos quedan partidos complicadísimos y todos no podemos ascender. Ahora mismo, yo no descarto a nadie. Si el Conil, que es sexto con 49 puntos, piensa que todavía puede llegar, aquí cualquiera puede conseguirlo, hay que ir paso a paso".