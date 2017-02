Reunión satisfactoria del XCD con los técnicos de Deportes

Técnicos de la Delegación de Deportes y Vicente Vargas, director deportivo y entrenador del Xerez CD, mantuvieron ayer una reunión por espacio de más de horas para intentar solucionar los problemas que el equipo azulino está teniendo con los campos de entrenamiento debido al mal estado en el que se encuentra el césped del campo de La Juventud pese a su reciente resiembra.

Los técnicos expusieron a Vargas los motivos por los que no le pueden ceder un campo de césped natural y le han asignado horas nuevamente en las instalaciones de La Granja, escenario en el que la plantilla trabajaba antes del cambio al Anexo de La Juventud, mientras el campo de césped se recupera. De hecho, ayer por la noche, ya los xerecistas se ejercitaron allí y repetirán hoy. La próxima semana también tienen ya asignados dos días de trabajo en las mismas instalaciones.

El entrenador xerecista se mostró satisfecho del encuentro con los técnicos de Deportes y resaltó que "hablando se entiende la gente. La verdad es que lo hemos pasado muy mal porque hemos tenido que cambiar mucha veces de escenario y de tipo de superficie. La reunión fue cordial, ellos me expusieron sus puntos de vista y yo les ofrecí nuestra versión. Tengo que estar contento con lo que me han ofrecido, es cierto que el césped de La Juventud no está bien y lo tenemos que cuidar entre todos porque es lo que tenemos. En función de cómo vaya respondiendo el césped iremos cambiando de planes".

El técnico, que hoy ofrecerá su habitual rueda de prensa en las instalaciones de Indoor Jerez, destacó que "después del triunfo en Rota y con la tranquilidad de tener estos dos días de trabajo en La Granja vamos a preparar mucho mejor y con más ganas si cabe el partido del domingo ante La Palma, que no va a ser fácil, es un buen equipo, capaz de ganarle a cualquiera".

En el plano estrictamente deportivo, el preparador jerezano también se encontró anoche con buenas noticias en el entrenamiento, ya que tanto Pedro Carrión como Agu se ejercitaron con el resto del grupo sin apenas molestias, por lo que todo hace indicar que los dos podrán estar frente a los onubenses el domingo, aunque los dos se están reservando para evitar una recaída. Junto a estos dos futbolistas, Vargas podrá contar también con José Vega, que durante la pasada semana arrastró problemas musculares que le impidieron ser titular en Rota. En el Navarro Flores disputó la segunda parte y también está bastante mejor.

Por otro lado, resaltar que el Deportivo ha sido multado con 90 euros por el Comité de Competición de la Federación Andaluza de Fútbol por incidentes leves de público en el partido disputado el pasado domingo en el Navarro Flores frente al Rota.

José Luis Gamero Castro, colegiado sevillano del choque, reflejó en el acta que al término del encuentro, en el sector de la grada en el que se encontraban ubicados los aficionados del Deportivo, se encendió una bengala. El castigo ha sido mínimo pero el club, si no controla este tipo de situaciones, se puede exponer a una sanción mucho mayor, que incluso puede acarrear la pérdida de un punto en el caso de ser reincidente.

Por otro lado, se pierden esta próxima jornada por sanción David Orihuela (Xerez DFC), Nino y Resumi (San José), Lichi, el preparador físico Álvaro Navarro y el encargado de material David Morales (UP Viso), Leal (San Juan), Poley (Roteña), Luis Lara (Rota), Joaquín (Chiclana), Fran Ponce (Conil), Fran (Pozoblanco), Luis Ruiz (Cartaya) y David Sánchez y Carlos Calleja (Almodóvar del Río).