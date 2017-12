Rosillo: "Es un partido bonito para jugar"

Juan Rosillo es una de las dudas del Guadalcacín para el derbi ante el Xerez CD a causa de una distensión en el psoas que "me está dando la lata, estoyhaciendo trabajo específico con la intención de llegar porque tengo muchas ganas de jugar el domingo. A ver si hago algo con el grupo y el viernes tendremos que decidir ya. No lo tenemos claro y dependerá de los últimos entrenamientos. Me duele y tampoco hay que arriesgarse a romperse, a ver si estoy para jugar o no. Pero es una pena, tengo ganas de jugar, es un partido bonito contra el Xerez. Ya decidiremos".

Rosillo no olvida su etapa como xerecista, de ahí que quiera jugar este partido contra el Deportivo, en el que "tengo muchos compañeros, además de mi pasado en el Xerez... No es que le tenga ganas al equipo sino que es un partido que me gustaría jugar. Al Xerez le deseo lo mejor, conozco allí a mucha gente, Vicente Vargas ha sido entrenador mío, y la verdad es que es un partido bonito para jugarlo, sé que va a ir mucha gente, va a haber ambiente, mucha afición... Pero habrá que ver, las cosas del fútbol, me ha tocado a mí esta semana. Mira que hay partidos y semanas para lesionarme"...

Y es que el Guada, con una plantilla corta, tiene además varias y bajas por lesión y sanción y sería un alivio para Alberto Vázquez el regreso de Rosillo, poco acostumbrado a ser baja: "Creo que el año pasado me perdería un partido por lesión, este año ninguno y ahora ha salido este problema muscular. A ver si trabajando llegamos al domingo, a ver cómo van estos días".

Juan Rosillo recuerda con agrado sus "nueve años en el Xerez, desde cadete de segundo año, que me ficharon del Liberación, luego tres años en los juveniles y varias temporadas en el B haciendo pretemporadas con el primer equipo", y es que cuando parecía que el delantero tendría ficha con el primer equipo "en la última semana fichaban un delantero y otra vez Rosillo al B".

Juan estuvo a punto de debutar con el primer equipo azulino en Salamanca con Javi López: "Estaba calentando, tengo la costumbre de no ponerme espinilleras en el banquillo para que no se me carguen las piernas, me llamó Javi López y en el tiempo de ponerme las espinilleras, con el cuarto árbitro ya marcando mi dorsal en la tablilla para salir, Óscar Díaz marca el 1-2, nosotros con uno menos y me dijo Javi López que no y metió a Rafa Barber, me quedé con la cara partida. Javi López estaba muy contento conmigo parecía que esa temporada iba a debutar pero a la siguiente semana llegó el parón navideño y cuando volvió la Liga me tuve que operar de la rodilla y se fastidió la temporada. Luego ya dejé de ser sub 23, tuve que salir del Xerez... Creo que tuve mala suerte, se quedó ahí la cosa".

Pero Juan Rosillo deja claro que "para el Xerez nada más que tengo palabras de agradecimiento, me han hecho futbolista prácticamente, me he llevado nueve años allí y eso marca".