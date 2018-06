El Rota dice que Jairo tiene contrato y cuestiona al XCD

Más problemas para el Xerez CD. Si la pasada semana fue el Guadalcacín el club que se quejó del fichaje por el Deportivo de Alberto Piñero cuando tiene contrato en vigor hasta 2019, en esta oportunidad le ha tocado el turno al Rota con el guardameta Jairo, que también tiene vinculación con la entidad verderona hasta el próximo verano.

Juan Luis Rendón, secretario técnico del Rota en funciones -la junta directiva ha dimitido-, se ha mostrado sorprendido y está bastante molesto. Así, ha aclarado que "el jugador tiene contrato en vigor hasta 2019 y nadie del Xerez Deportivo se ha puesto en contacto con nosotros ni para preguntarnos por su situación ni, evidentemente, para preguntarnos si le íbamos a dejar salir a un equipo de superior categoría. Creo que eso supone una falta de respeto total hacia la entidad que representan y hacia la nuestra. Han mostrado poca ética y ninguna clase. Los clubes modestos merecemos un respeto que no han tenido con nosotros. Sabemos que no podemos competir con ellos por la categoría pero sí merecemos respeto. Creo que los dirigentes del Xerez CD tenían que tener un poco en cuenta todo este tipo de cosas".

Además, el jerezano afincado en Rota detalla: "Siempre hemos intentado ayudarles y no esto no es normal. Nos ha dolido porque los clubes modestos no tenemos más recursos que nuestros jugadores. La temporada pasada, por ejemplo, se fue Guille y no pusimos problemas. Hasta se interesaron por Orihuela, lo que pasa es que al final David sí que se quedó con nosotros".

Bajo el punto de vista de Rendón, las cosas "se solucionan con diálogo pero si nadie nos llama no podemos solucionar nada. A las malas, si el jugador no tiene su carta de libertad, no puede jugar. Esperamos una llamada y una respuesta por parte del Xerez. Insisto, queremos que el tema se solucione de la mejor forma posible para que nadie salga perjudicado pero la forma de actuar no ha sido la más adecuada ni mucho menos. Nosotros le deseamos todo lo mejor al histórico Xerez CD. Yo he sido incluso socio pero pido respeto para el Rota. No pueden tener quejas porque siempre les tratamos bien".

Al margen, de solventar la situación de Jairo, en las próximas horas se esperan novedades tanto relacionadas con nuevas incorporaciones como con las renovaciones. El Deportivo tiene previsto para hoy una nueva toma de contacto con el Guadalcacín para intentar solucionar la situación de Alberto Piñero, que lo normal es que no se aclare hasta que el cuadro pedáneo contrate a su nuevo entrenador, y también está pendiente de Pedro Carrión, muy cerca de aceptar la renovación por una temporada más.