SOS de Vargas

El Xerez CD se desangra. Vicente Vargas, técnico del equipo azulino, describió ayer con todo lujo de detalles la crítica situación en la que se encuentra el Deportivo de cara a su futuro inmediato. El preparador jerezano lamentó la falta de recursos para desbloquear los derechos federativos que impiden realizar fichajes, el paso al lado que ha dado Afición Xerecista para que entren unos nuevos gestores que aseguran tener solución para algunos de los problemas, contar con "once futbolistas para jugar en Sanlúcar" y admitió una reunión con los nuevos dirigentes que "me han comentado que voy a seguir hasta el final de temporada pero ya veremos".

La semana comenzó con alegría tras derrotar al Salerm Puente Genil en el regreso a La Juventud por 1-0 pero luego ha resultado "bastante bastante difícil, todo se nos ha venido en lo alto tanto en los temas deportivos como en los institucionales. En estos momentos, por si no teníamos bastante con la salida de jugadores, ahora este tema. Todo es muy complicado y hay mucha incertidumbre".

Tanta incertidumbre existe en la entidad, que los futbolistas se plantearon no entrenar el pasado jueves: "Los jugadores no es que no quieran, ellos son lo mejor de todo, están dando la cara. Empezamos a entrenar una hora y cuarto más tarde porque estuvimos hablando en la caseta, pedían una explicación de lo que está pasando, ya que no están al día, otra cosa es que lo estuviesen, ahí no tendrían nada que cuestionarse. La situación de todo, campos, impagos, material, de todo lo habido y por haber, es crítica y querían saber qué está pasando con los cambios en la directiva. Los que ellos conocen ya no están y a los que llegan no les conocen y no saben cómo se ha producido todo. Yo no puedo explicarles más allá de lo que sé y los nuevos le van a dar sus explicaciones para que sepan cómo va todo. Ellos decidieron entrenar y están esperando las explicaciones que les van a dar".

Hasta ahora, Vargas venía compaginando las funciones de director deportivo y técnico. De entrada, sobre su nueva situación desvela: "Me reuní el jueves con dos de las personas que van a entrar y que vinieron de Sevilla, Eloy y su hijo, que no sé las funciones que cumplen, aunque parece que van a colaborar con el club en la parcela deportiva. Hablé con ellos de fútbol y me comentaron que aquí se iba a hacer lo que yo diga, que seguiría siendo el entrenador hasta final de temporada pero no sé nada más, eso fue lo que se me comunicó y ya veremos qué pasa".

La viabilidad de la entidad es la máxima preocupación de todos y él apuesta por "un voto de confianza a las personas que han entrado, hay que darle ese margen que se le da a todo el mundo. Si las personas que vienen tienen alternativas, igual son la solución del Xerez. Aquí todo es económico, todo es cuestión de dinero. Yo me reuní con dos personas que vienen de fuera de Jerez que quieren colaborar y lo mismo tienen más conocimientos, están más preparados para otra serie de cosas y nosotros estamos más cortitos. Yo me llamo Vicente Vargas, soy de Jerez, tomo café en Jerez, paseo por Jerez, soy una persona cercana para los que están conmigo y lo mismo hay otras personas que saben más de esto que uno. Yo digo que las infraestructuras de todos los equipos en la categoría que estamos hoy por hoy necesitan dotación económica y nosotros no tenemos dotación económica. En estos momentos más que eso, que es lo tiene que haber, en el Xerez lo que se necesita es dinero, dinero para desbloquear, que es la base de esto. Vamos a Sanlúcar con once jugadores y no tapo nada, tendremos que ir con cinco juveniles. Un equipo con once jugadores lo primero que se tiene que plantear es desbloquear y fichar. Y fichar no es fácil porque los futbolistas piden seguridad, piden un mínimo de ingresos y eso sólo se consigue con dinero. Pero hay más, aquí a los técnicos y a los jugadores también se les debe mucho dinero y es otro tema que hay solucionar. Insisto, hace falta mucho dinero para fichar y para pagar a la gente que está".

El preparador azulino tampoco ocultó su decepción por el paso al lado que ha dado Afición Xerecista, asociación que hasta ahora llevaba la gestión del club: "Entiendo que haya dado el paso al lado. Han visto que hay otra gente que puede aportar soluciones, otra gente que ellos piensan que puede sacar al equipo adelante. A mí me da muchísima pena que se tengan que retirar porque aquí ellos lo han dado todo. No sólo nos une una relación directiva y entrenador, nos une además una relación de amistad".

Además, añadió: "Ellos han hecho aquí más que nadie. Todo el mundo piensa en los jugadores y en los entrenadores pero lo nuestro no hubiese sido posible sin ellos porque ellos son los que han puesto dinero, los que han puesto su tiempo y los que han puesto soluciones. Ellos no cobran y son los que se están llevando las críticas desde todos los sitios. En este momento, si estas personas se tienen que retirar porque no pueden con la gestión del club, hay que ser caballeros y decirles que han sido y son grandes xerecistas y que han trabajado muchísimo por este equipo. Si los que llegan ahora son capaces de aportar soluciones a los problemas pues fenomenal".

Vargas tampoco tiene claro si la plantilla va a perder más jugadores. "Si se desbloquean los derechos puede pasar de todo, es evidente que se puede marchar gente que tenga ofertas e intentaríamos firmar, pero mientras que no se desbloquee no puede salir nadie. No sé qué va a pasar con nadie, no podemos opinar".

Por último, confesó: "Es una pena que en el Xerez CD se tengan que hablar tanto de estos temas, yo no quería hablar del tema institucional pero llega un momento en el que hay que hacer frente a los problemas y hubiese sido de cobardes no hacerlo. He hablado claro y en este tema mi posición la he dejado clara, hay que dar las gracias a los que se van y si los que llegan tienen soluciones pues también habrá que aplaudirles".