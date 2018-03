Con los justos para visitar el San Juan Bosco

Y eso en el caso de que Juanma Marchante estuviera en disposición de ser citado porque el atacante no está acudiendo a los entrenamientos porque el club no le está pagando el desplazamiento desde El Bosque. El futbolista habló con Juan Pedro y entre ambos acordaron que entrene en El Bosque hasta que se solucione el abono del combustible para poder desplazarse.

El estado físico de David Zamora y José Vega es la principal preocupación de Juan Pedro Ramos, entrenador del Xerez CD, de cara a la visita al San Juan Bosco de Utrera el próximo domingo. Tanto el portero como el interior zurdo acabaron el entrenamiento del pasado miércoles en El Torno antes de tiempo por precaución, ya que ambos arrastran molestias físicas que aconsejan no forzar para no arriesgar a un problema mayor.

Protagonista

Eladio: "Este domingo tenemos otra final, me tocará ayudar al equipo desde la grada"

Eladio, futbolista del Deportivo expulsado en la recta final del partido contra el Onubense, asegura en la web oficial del XCD que “necesitábamos como el comer una victoria así, nos tomamos el partido como si fuera una final. Son tres puntos muy importantes en la lucha por el objetivo. Fue una pena haber terminado el partido de esa forma, esta semana me tocará ayudar al equipo desde la grada y seguir trabajando para estar a tope cuando el míster considere necesario contar conmigo. Este domingo tenemos otra final, la tenemos en mente desde principio de semana. No cabe duda de que iremos a ganar”, y es que el vestuario xerecista es una piña: “Desde el primer día los compañeros me acogieron muy bien y cada vez me siento más como si estuviera en casa. Es un orgullo para mí defender la camiseta del Xerez Club Deportivo, un equipo histórico, hace unos años lo veía en la televisión y es un honor haber llegado aquí”.