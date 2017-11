El San Rafael, buena plaza para puntuar

El Xerez Club Deportivo, después de su importante y brillante victoria del pasado domingo en el Sánchez Portella de Torrecera frente al Atlético Espeleño por 4-1, aspira a encadenar su segundo triunfo consecutivo y para ello tiene que vencer a Los Barrios en el San Rafael.

La tarea no es fácil pero sí accesible, especialmente si se tiene en cuenta que los gualdiverdes no saben lo que es ganar en casa y son el peor cuadro como anfitrión de la categoría. Ocupan la 18ª plaza con trece puntos y sólo el Ciudad de Lucena, con 12, y el Castilleja, con 8, presentan peores registros pero no como locales.

2 Goles a favor. Pirulo, autor de los dos tantos gualdiverdes como locales ante Gerena y Algeciras

Los Barrios ha disputado en casa hasta el momento ocho encuentros, ha perdido tres y empatado cuatro. Pero hay un dato mucho más demoledor. Sólo ha marcado dos goles y los dos llevan la misma firma, Pirulo. El atacante le hizo el tanto del empate al Gerena (1-1) en el minuto 52 de un encuentro que se disputó en la jornada décima y también adelantó a su equipo hace sólo dos jornadas en el derbi frente al Algeciras con una diana a los 33 minutos. Luego, Chico Díaz evitó la que podía haber sido la primera gran alegría para los locales con un tanto en el 96'.

Mientras, a nivel defensivo tampoco están demasiado finos pero hay muchos equipos que presentan peores registros. Han encajado 21 goles, por los 29 del Ciudad de Lucena, que es el peor equipo de la categoría en esa faceta, y los 28 del Espeleño.

El conjunto barreño, que es un clásico en Tercera, tuvo un inicio de competición bastante negativo y ha tenido dos entrenadores. Juan Manuel Carrillo, técnico del Conil la pasada campaña, fue cesado en la jornada sexta tras caer en casa por 0-2 frente al Guadalcacín de Alberto Vázquez, que realizó un gran encuentro.

Tras la salida de Carrillo, Rafael Escobar, que a su vez había sido destituido en el Arcos, tomó el mando de la dirección deportiva y está muy encima del primer equipo, que ahora entrena David Dolibramento, sin que los resultados terminen de ser los esperados por todos.

Pero antes de Dolibramento, al frente de Los Barrios estuvo Ángel Espinosa, que se marchó por motivos personales pero que fue el entrenador que más partido le sacó a los jugadores, ya sumar siete puntos de nueve. Las dos victorias la sumaron ante el Ciudad de Lucena y San Roque de Lepe por idéntico resultado, 2-4.

El técnico de Los Barrios considera que el encuentro ante el XCD es de vital importancia para ellos y después de dos empates seguidos esperan romper la racha en el San Rafael. "Es importante sumar por la situación en la que estamos, pero necesitamos los tres puntos para escalar posiciones y escapar de la zona complicada de la tabla. Los jugadores están muy mentalizados, nos medimos a un rival directo y la asignatura pendiente hay que aprobarla cuanto antes para comenzar la segunda vuelta con menos presión. Eso pesa bastante y los futbolistas tienen que liberarse. El Xerez es un equipo veterano, intenso, que igual te gana por cuatro goles que le puedes hacer cuatro".

Mientras, los xerecistas tienen fuera de casa su gran asignatura pendiente y para escalar puestos en la tabla no les queda otra que comenzar a sumar como visitantes. Hasta ahora, el equipo de Vicente Vargas es uno de los menos puntos ha logrado lejos de Jerez, sólo seis.

En las siete salidas que ha realizado, ha ganado sólo un partido. Se impuso por un 1-3 a la Lebrijana y luego ha sido capaz de arañar tres empates más, ante el Ciudad de Lucena en la primera jornada de Liga, después ante el Salerm Puente Genil y, por último ante el Atlético Onubense. Los tres enfrentamientos los empató a uno.

vega sigue entre algodones. José Vega, extremo del XCD, sigue siendo duda de cara al compromiso que el conjunto azulino debe disputar el domingo por la tarde en el San Rafael ante Los Barrios. El jerezano continúa con problemas físicos y hasta última hora no sabrá si puede o no entrar en la lista de convocados. Por su parte, Alberto tampoco está aún al cien por cien y tiene molestias en los abductores. David Zamora está descartado y también Paco Borrego, que tiene fracturado un dedo del pie.