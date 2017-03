Semana de dudas en el XCD

El Xerez CD después de su revés en el Pérez Ureba ante el Conil ya piensa en su importante cita del domingo, a partir de las seis menos cuarto -en la madrugada del sábado al domingo hay cambio de hora-, en La Juventud frente al San José, uno de los mejores equipos de la segunda vuelta pero que lleva dos derrotas consecutivas, ante el Conil (1-5) en el Felipe del Valle y el pasado fin de semana en Alcalá frente al Estrella San Agustín (2-1).

Los azulinos pondrán en juego gran parte de sus opciones de seguir en la pelea por el ascenso a Tercera ante un cuadro hispalense que llegará a Jerez con una baja segura, la de Nino, expulsado el domingo en Alcalá por doble cartulina amarilla.

La plantilla xerecista regresó ayer por la tarde al trabajo en una sesión de recuperación en el gimnasio Corner4, en la que Vicente Vargas intentó cambiar el chip de sus futbolistas tras la derrota y en la que comprobó el estado de los jugadores con diferentes problemas físicos.

Guerrero, que recibió un fuerte balonazo en la cara en Conil, ayer se encontraba bastante mejor e incluso acudió al gimnasio para trabajar junto a sus compañeros, pero los médicos le han recomendado al menos tres días de reposo para evitar complicaciones y los técnicos optaron por no forzarle. En principio, el joven jerezano puede estar listo para el domingo pero todo va a depender de la evolución, ya que tenía un pequeño traumatismo en el ojo por el fuerte impacto del balón.

Por contra, José Vega está pendiente de conocer el alcance exacto de la lesión que se produjo en un tobillo y que le obligó a abandonar el campo a los cincuenta minutos de juego. Ayer, el zurdo acudió a la Clínica Beiman, le realizaron varias pruebas y hoy tendrá ya los resultados. Su recuperación parece complicada.

El atacante Carlos Álvarez, que no pudo jugar en el Pérez Ureba por la lesión de abductores en el entrenamiento del pasado jueves, tampoco sabe aún si estará listo o no. Su evolución es favorable pero aún no ha forzado la máquina y las molestias le pueden aparecer en los giros y a la hora de golpear el balón.

Otra buena noticia para Vargas es que esta semana podrá contar con Albertito Gil y con Israel, en principio sin problemas laborales. Sin embargo, no Rubén Gómez, convaleciente de su operación en la clavícula, ni Barragán llegarán para esta jornada.

El entrenador xerecista, después del encuentro en Conil, se desplazó hasta Alcalá para ver en acción al San José ante el Estrella San, un rival que ha cambiado mucho respecto a la primera vuelta, y le gustó bastante la imagen que ofrecieron los dos equipos. "Hicieron un buen partido, fueron muy competitivos. El Estrella es aguerrido en casa, contundente en defensa, y el San José juega bastante bien al fútbol".