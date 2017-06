Sergio Narváez elige Marbella como destino

Sergio Narváez no jugará la próxima temporada en el Xerez Club Deportivo. El centrocampista jerezano fue presentado ayer como nuevo futbolista del Marbella, club en el que jugó varias temporadas, junto al portero Juanfran en una cita en la que en principio sólo se iba a presentar la campaña de abonados del club malagueño.

Narváez ha firmado dos años con el club marbellí, que militará un año más en el Grupo IV de Segunda División B. Durante la presentación de Alvi como nuevo futbolista azulino, Vicente Vargas poco menos que descartaba al centrocampista jerezano aunque tenía la esperanza de que pudiera reconsiderar la oferta que le había realizado. "Se le ha hecho una oferta y es muy difícil que esté aquí porque es un jugador que está compitiendo muy bien en Segunda B y tiene fútbol para seguir en Segunda B. Hemos apelado a su sentimiento xerecista, la oferta que le hemos hecho le ha gustado y hay que agradecerle que se haya sentado con nosotros y que decida que, si en algún momento tiene que venir a Jerez, que lo haga al Xerez Club Deportivo", explicaba Vargas. Por otro lado, el técnico azulino mantenía al cierre de esta edición una reunión con David Zamora y Pedro Carrión intentando que sigan en la plantilla. "Ambos tienen ya la oferta y entiendo que puedan pedir algunos días para pensárselo", dijo Vargas cuando se le preguntó si creía en una respuesta rápida. "Quiero contar con los dos pero si al jugador le interesa más irse a otro equipo pues tendrá que salir. Lo que sí está claro es que el Xerez no va a tirar la casa de la ventana. Después de los malos momentos que hemos pasado no podemos meternos en una historia que luego no podamos cumplir. Y si hay algún jugador que tenga ofertas superiores a la que tenga aquí la tendrá que aprovechar".