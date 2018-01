Vicente Vargas habló ayer sin tapujos de la delicadísima situación en la que se halla el Xerez CD. El técnico del Deportivo habló de situación "casi insostenible" y que si no fuese por los futbolistas y por la Afición Xerecista, ya se hubiera ido con el panorama que aguarda: jugadores que no cobran, futbolistas que se van, derechos federativos bloqueados y sin campo ni instalaciones para entrenar y jugar.

Vargas explicó que "yo no me asusto porque hayamos perdido 3-4 con el Lucena el domingo anterior en Chapín, yo me asusto de todas las cosas que están sucediendo aquí. Yo ya he toreado en muchas plazas y tengo muchas historias de estas, el deporte es así. Estamos casi ocho o nueve equipos en la misma situación y con mayores presupuestos que nosotros. Yo por eso no me asusto, me asusto de verdad porque en la actualidad no tenemos campo, no están cobrando los jugadores y no hay a la vista algún tipo de solución. Todos los días es un problema y por eso sí me asusto, me asusto porque ahora mismo para Gerena tenemos 12 jugadores disponibles. Entre Pedro (Carrión) que está sancionado, la marcha de Dani Hedrera, la de Polaco, la lesión que no llega a recuperarse de Alberto... Estamos ahora mismo totalmente en cuadro. Y también ha amanecido con el tema de David Narváez, que está ahí. No ha entrenado tampoco esta semana porque está con problemas con el club. Demasiadas cosas en contra".

"Ahora mismo -añadía el técnico jerezano- es una situación que si no fuera el Xerez Club Deportivo, si no fuera porque ya llevamos juntos tres años con la gente que dirige esto, está claro que en estos momentos me hubiera ido. Me hubiera ido porque la situación es casi insostenible. De hecho, esta semana puse mi cargo a disposición de la directiva porque en la situación que estamos no ve uno soluciones. El equipo está bloqueado, no se puede fichar, jugadores yéndose, no tenemos campo donde entrenar con las debidas garantías para afrontar un partido un domingo... Así es muy complicado".

La solución se llama dinero: "Yo entiendo también a la gente, no van a poner dinero de su bolsillo. Es lógico. Ellos intentan trabajar, conseguir dinero para el equipo pero el equipo no tiene dinero. Yo con quien hablo es con el grupo de Jerez, con otro grupo no he hablado hasta el momento. La gente de Jerez está intentando darle solución pero no hay ninguna, ya llevamos seis meses y no hay ninguna solución a esto".

Y si Vargas no se ha ido y sigue al frente del equipo es por "el compromiso con este equipo, con la gente, con los jugadores, que están ahí también, que se han quedado y que están luchando y quieren que esto salga adelante. Y también por la gente que lleva este equipo, porque entiendo que tampoco hay que castigar a la gente que está aquí. A la Afición Xerecista creo que hay que ponerle un monumento, estas personas están trabajando en el día a día y además tienen sus trabajos y sus cosas. Es muy difícil sacar dinero y no voy a ir contra ellos porque entiendo que ellos son la base con la que este equipo ha podido renacer otra vez, ha podido subir dos categorías y ha podido participar este año, son gente que está peleando por esto. Entonces, creo que sería de cobardes dejarlos ahora tirados. Pero si hay alguien que viene con dinero y cree que Vargas no tiene que estar aquí, ya estoy yo en mi casa. Eso está clarísimo. Si hay gente que entre, que apueste por esto y tenga, yo ya estoy en mi casa. Pero estoy en mi casa totalmente , yo no tengo ningún afán de quedarme en el puesto de entrenador, ni en el de director deportivo. O sea, que Vicente Vargas una vez que salga, sale de aquí. Si esto se arregla, seguiremos adelante, seguiremos luchando. Lo que sí me asusta es que no se ven, no se vislumbran soluciones. Ojalá haya y empecemos por poquitas cosas, si se llegara a desbloquear sería un camino para solucionar; si alguien económicamente ayudara sería otro camino, al menos seguimos. Lo que es una pena es que el viernes no se hable de lo deportivo pero es innegable que hay que hablar de esto, no hay que ocultarlo".

Si no hay soluciones en dos semanas -el plazo de fichajes acaba a fin de mes-, el panorama será "bastante oscuro. Por eso digo que tapar esto o no hablar de esto sería equivocarnos, en la vida muchas veces hay que reconocer los problemas y ahora mismo el Xerez tiene un gran problema y sea de quien sea hay que arreglarlo. El problema que tiene el Xerez en la actualidad es bastante grave y si los que tienen que decidir aquí o los que tienen que ayudar o los que tienen que corregir los problemas que tenemos no lo ven, entonces apaga y vámonos. Si alguien pretende que este equipo llegue a mayo con la categoría salvada y después ayudar, así no va a ser posible: este equipo, en la situación en la que está, no va a llegara a mayo en la categoría en la situación que está actualmente. Esto es así de duro pero es así".