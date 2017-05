"Sufrimos por momentos, el resultado es algo engañoso"

De entrada, destacó: "Salimos muy bien, muy enchufados, nos pusimos 2-0 pronto y en una jugada, en la que no sé si ha habido penalti o no porque desde el banquillo no lo pude ver, se nos complicó un poco todo. No sé si fue penalti o no pero sí sé que a nosotros nos expulsan al jugador y lo condiciona todo. En el descanso hablamos, el equipo volvió a entrar enchufadísimo y nos pusimos 3-1, en una jugada en la que igual se da pocas veces pero esto es fútbol y nos jugamos la vida. Luego, hemos terminado 5-1 pero igual podíamos haber conseguido más goles. La pena es que hemos tenido que ganar a la Roteña, que es un club amigo. Han trabajado mucho y espero que se salven, les animo a que sigan luchando porque todavía no lo tienen todo perdido".

Otero: "Con ironía, ha ganado el ‘fair play’, nos han hecho el 3-1 con el portero en el suelo"

José Luis Otero, técnico de la Roteña, se mostró decepcionado con la derrota, ya que su equipo tiene complicada la permanencia: “Los primeros veinte o treinta minutos nos han dominado bien, nos han creado ocasiones y a raíz del penalti tuvimos nosotros más el peso del juego. La segunda parte la ha condicionado bastante la entrada de Carrión al portero que el árbitro no ha parado, que es el que lo tenía que haber hecho. En modo irónico, el ‘fair play’ aquí ha ganado, nos han hecho un gol con el portero en el suelo después de una falta en la que le he tenido que cambiar porque se ha lesionado”. Poley fue expulsado por doble amarilla en una jugada en la que además pisó a Alberto en el suelo cuando ya se marchaba y Otero no lo entiende: “Ya íbamos 3-1 y, evidentemente, los nervios se han perdido un poco, creo que Poley no tenía que haber hecho eso para que lo expulsasen pero la segunda amarilla no era, antes había habido otra entrada de un jugador del Xerez en la banda y el árbitro no había enseñado ninguna tarjeta. El árbitro no estoy diciendo que haya sido malo ni para uno ni para otro, es que ha sido el peor del partido. Hubo un momento en el que lo hablé con Barragán, le dije que como no nos tranquilizásemos nos íbamos a quedar con ocho jugadores los dos equipos porque ya estaba enseñado amarilla a todo el mundo y en faltas que no eran para tarjeta ni mucho menos. Él puso entre comillas a la gente más calentita y nerviosa con lo que había en juego. Creo que el partido no ha sido excesivamente duro, han habido algunas entradas pero nada más, han habido muchas protestas, eso sí. Como he comentado antes, en la jugada de Pedro, él va a por el balón, el portero despeja, cae al suelo y Pedro le da al volverse. Lo de Poley desde mi posición no lo he visto, me han dicho que lo ha podido pisar y si ha sido así es inadmisible pero son lances del juego”. Sobre sus opciones de permanencia, no tira la toalla: “Seguimos ahí porque nuestro calendario es asequible dentro de lo que cabe, aquí teníamos que haber conseguido algún punto o incluso los tres para engancharnos pero vamos a seguir trabajando hasta el final”.