Toca reaccionar en Gerena

David Narváez y el juvenil Antonio son las novedades en la lista de convocados del Xerez CD, que afronta al mediodía en el José Juan Romero Gil de Gerena su primer desplazamiento del año, segunda entrega de una segunda vuelta que a día de hoy se presenta como un vía crucis para un Deportivo bajo mínimos tanto dentro como fuera de los terrenos de juego y en el punto de mira de propios y extraños, situación denunciada por el entrenador, Vicente Vargas, en la rueda de prensa del pasado viernes, cuando expuso la cruda realidad: o llegan soluciones o la situación del equipo será insostenible.

Sin campo para entrenar -Nueva Jarilla ha sido el cobijo de la pasada semana- ni para jugar -en Jerez hay que pasar por caja y la experiencia de Chapín, además de costosa, deportivamente ha salido rana- y con una economía no de guerra sino de subsistencia, las deudas a los futbolistas ya han provocado las primeras salidas: Polaco marchó antes de empezar la segunda vuelta y esta semana ha sido Dani Hedrera el que ha cambiado de barrio; también ha intentado salir David Narváez, también al San Rafael, y Vargas no contaba el pasado viernes con el atacante para visitar al Gerena aunque finalmente el mediapunta ha entrado en la lista, lo que hace suponer que o se ha firmado un armisticio para este fin de semana o se ha llegado a un acuerdo para que Narvaéz acabe la temporada en el Deportivo.

El Deportivo acumula tres derrotas seguidas y encara la jornada a un punto del descenso

Pero no acaban ahí los problemas económicos porque la plantilla no está al día y la falta de soluciones (dinero) no cabe duda que afectará más tarde o más temprano a los futbolistas de no llegar esas soluciones que reclamaba Vicente Vargas, que espera que el nuevo accionista mayoritario apueste por invertir en la plantilla y jugar en La Juventud en vez de gastar los cuartos en Chapín. De nada serviría esperar a la próxima temporada si el equipo no logra la permanencia en la categoría, reto que ya asumen dentro y fuera del club como único objetivo del curso, olvidando las aspiraciones de mirar hacia arriba del pasado verano.

Pero el tiempo corre y en Tercera División la fecha de caducidad la marca el 31 de enero, cuando acaba el plazo invernal de fichajes. Hasta entonces, el Deportivo tiene de margen para desbloquear los derechos federativos -hay un principio de acuerdo con la Federación supeditado al abono del primer plazo- primero y luego reforzar una plantilla que se ha quedado con 18 jugadores, porque Mike Dineka y Joshua Kudu, que siguen teniendo licencia con el club azulino, ni están ni se les espera.

Y el complicado día a día de los xerecistas culmina esta semana en Gerena, en un envite que echando un vistazo a los números podría parecer asequible pero que las circunstancias que rodean al Deportivo convierten en un más difícil todavía: a la falta de condiciones idóneas para entrenar se unen las bajas, que obligan una jornada más a Vargas a tirar del juvenil para completar la lista de convocados.

En efecto, ya definitivamente sin Dani Hedrera, esta semana Vargas tampoco puede contar con Pedro Carrión, sancionado por acumulación de amonestaciones; Gonzalo, que sufre una rotura de fibras en el bíceps femoral que le mantendrá al menos dos semanas más fuera de combate; y Alberto, que sigue aquejado de problemas en los abductores. Al menos, el preparador jerezano recupera a Javi Gómez, que vuelve tras cumplir sanción.

Así las cosas, la convocatoria xerecista la forman los porteros Zamora y Álex; los defensas Guerrero, Quirós, Paco Borrego, Isra, Ángel, Chato; los centrocampistas Javi Gómez, Agu, Albino, José Vega; y los atacantes Juan Benítez, Guille y David Narváez, completando la lista el juvenil Antonio.

Con la alineación pendiente del estado físico de algunos jugadores, el Xerez CD tendrá como reto olvidar los problemas deportivos y extradeportivos para buscar un resultado positivo que corte su mala racha de tres derrotas consecutivas -San Roque de Lepe, Cádiz B y Ciudad de Lucena- y así evitar su caída libre en la clasificación, en la que encara esta 21ª jornada a tan solo un punto del descenso. Por tanto, la reacción, pese a los problemas que rodean a la entidad, es tan necesaria como obligada para no agravar la situación en la tabla. Agárrense que vienen curvas...