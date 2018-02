Tropiezo y muy grave (0-2)

El Xerez CD va a tener que sudar tinta china para lograr la permanencia en el Grupo X de Tercera División visto lo que aconteció en El Palmar sanluqueño, donde los xerecistas jugaban por segunda semana consecutiva tras caer hace siete días con el propietario del campo y ayer, actuando como local, frente a un Cabecense que fue muy superior a los azulinos. Con este grave tropiezo, los de Vicente Vargas ven cómo el cuadro de Las Cabezas les adelanta en la clasificación y además les gana el gol 'average' ya que ayer se repitió el marcador de la primera vuelta: 2-0.

Lo cierto es que el Cabecense fue superior al Xerez CD prácticamente durante todo el encuentro. Salvo en el primer cuarto de hora, con un equipo azulino que salió con ganas y a morder en ataque, los de Antonio Jesús Falcón controlaron el choque, apenas pasaron por apuros en defensa y en ataque hicieron bastante daño a un Xerez CD que, sobre todo a raíz del 0-1, fue un equipo superado por las circunstancias.

Vicente Vargas dejó fuera de la convocatoria a Isra -que arrastraba problemas físicos durante la semana- y a Juan Benítez. El técnico explicó posteriormente que ni el capitán ni el atacante habían acudido a entrenar en toda la semana. Albino también se quedó fuera, en su caso por decisión técnica. Javi Falcón debutó como titular jugando en la banda derecha y, como el resto del equipo, fue de más a menos hasta que fue sustituido por Quirós a falta de veinte minutos. Juanma Aguilar también jugó en el tramo final, en su caso por Paco Borrego, que cayó lesionado por la entrada de un contrario. El tercer recién llegado en debutar fue Juanma Marchante, sustituyendo a un Guille que mientras le duró el fuelle fue el jugador más destacado de los azulinos.

El partido de ayer era de esos que se catalogan de seis puntos y que pueden marcar un punto de inflexión porque la dinámica del Xerez CD es francamente mala: seis derrotas en los últimos siete partidos con la única alegría en medio del triunfo ante el San Fermín de Puente Genil.

Ayer estaba enfrente un rival directo al que se podía poner una ventaja de cuatro puntos. Y el Xerez no comenzó mal el encuentro. A los cinco minutos, el colegiado anulaba un gol a Pedro Carrión por un fuera de juego claro del ariete, ayer bastante desafortunado. Guille puso la calidad tocando de primeras a Javi y éste vio el desmarque del malagueño aunque el pase lo dio un pelín tarde.

El Cabecense asustó antes del minuto diez en una galopada de Pascual -un quebradero de cabeza constante para la defensa azulina y en especial para Borrego- que salió en posición correcta, aguantó la entrada de Ángel, que llegó a corregir, y que se encontró finalmente con la intervención de Álex.

El Xerez fiaba su juego al balón largo y a la claridad arriba de Guille pero el Cabecense, salvo en contadas ocasiones, defendía bien y montaba rápidas contras aprovechando el despoblado centro del campo local. A la contra llegaba el 0-1 antes de la media hora de juego. José Vega perdió el balón en el centro del campo en una jugada en la que reclamó falta. El Cabecense llevó la jugada a la derecha, Lúa se marchó en velocidad y centró para que Pascual, mucho más rápido que Ángel, remachara a Álex.

El 0-1 cayó como un jarro de agua helada en la fría tarde sanluqueña y el Xerez se salvó de encajar el segundo tanto antes del descanso al menos en un par de acciones muy claras. En la primera, Pascual volvió a ganar en velocidad a la defensa azulina pero intentó superar a Álex por arriba, atrapando el meta. La siguiente fue aún más clara, de nuevo con el protagonismo del 'nueve' del Cabecense cuando el Xerez trataba de irse al ataque aunque sin demasiadas ideas. El delantero se equivocaba al tardar demasiado en poner el balón en el corazón del área cuando Ismael estaba esperando solo al remate. Cuando decidió centrar ya había llegado Ángel para rectificar y despejar a córner. El primer tiempo acabó con una jugada polémica en la que se reclamó penalti por un derribo a Guille que pareció bastante claro pero que Alcoba Montes no consideró.

En la segunda mitad las distancias entre los dos equipos crecieron. El Cabecense jugó a placer a partir del 0-2 y el Xerez fue un quiero y no puedo. La sentencia llegó a balón parado en un saque de esquina que botó Lúa y que el lateral derecho sevillano Lolo remataba en el segundo palo sin oposición. Pese a tocar, Álex no pudo evitar el gol que acababa con las ilusiones de los xerecistas. Para entonces, Juanma Marchante ya había entrado sustituyendo a Falcón pero a partir de ese 0-2 el Cabecense acentuó su dominio, se hizo fuerte en el centro del campo y no pasó apuros para defenderse de un Xerez que no tuvo paciencia con el balón y buscaba siempre el balón largo sin apenas rendimiento.

En los últimos minutos, el cuadro de Vargas pudo marcar en un par de acciones pero Pedro Carrión llegó forzado a ambos remates y Álex salvó a su equipo del tercero en un disparo de Ismael en posición escorada. Al final del choque, algún aficionado se encaró con el centrocampista azulino Alberto y la afición fue abandonando el otrora talismán campo de El Palmar sintiendo que para conseguir la permanencia se va a tener que sudar tinta.