Vargas: "El Ayuntamiento es el que nos echa de la ciudad"

Por segundo partido consecutivo como local, el Xerez Club Deportivo jugará fuera de la ciudad al rechazar la propuesta de la delegación de Deportes, que había ofrecido al club la posibilidad de afrontar el encuentro contra el Cádiz B en La Granja. Si la pasada semana el escenario del Xerez-Lora fue el Puntas Vela de Rota, el equipo se marcha mañana a La Barca.

Vicente Vargas lamentó ayer que el partido entre su equipo y el Cádiz B se vaya a jugar a 25 kilómetros de la ciudad, culpó "exclusivamente" de ello a "los recortes del área de Deportes del Ayuntamiento de Jerez" y agradeció tanto al ayuntamiento de La Barca como al Florida e también al Chipiona que hayan ofrecido sus instalaciones para el equipo al que entrena.

Ni denunciamos ni estamos enfrentados a nadie, no son ciertas las declaraciones que se han hecho"Ellos sabrán si hay presiones pero no creo que haya que tomar decisiones por presiones"

En la rueda de prensa semanal celebrada en Indoor Jerez, el entrenador azulino aseguró que "jugar a 25 kilómetros de Jerez hay que debérselo exclusivamente a los rectores de Deportes del Ayuntamiento de Jerez. Son los que quieren expulsar al equipo de Jerez". Vargas expresó su disconformidad con las palabras que esta semana ha realizado la alcaldesa, que considera "penoso" que los dos 'xereces' se estén "vigilando". El entrenador azulino explicó: "Se han hecho unas declaraciones esta semana echando las culpas a los enfrentamientos entre los equipos y esto no es cierto porque nosotros no estamos enfrentados a nadie, nosotros no le hemos puesto ninguna denuncia a ningún equipo. Esto lo tienen que tener claro los aficionados al fútbol y los socios del Xerez. Si el Xerez al final sale de la ciudad para entrenar y para jugar es debido exclusivamente a que los rectores de Deportes del Ayuntamiento de Jerez creen que no debemos estar en estas instalaciones". "Cuando uno toma una decisión -prosiguió- tiene que asumirla y punto. Cuando yo tomo decisiones en mi equipo a quien van a criticar es a mí si alineo bien o mal. Así que en este caso, si el Xerez sale de Jerez, será porque los rectores lo han querido no porque otras personas lo hayan decidido".

También se refirió a posibles presiones externas que hayan podido influir en la decisión que tomó Deportes el pasado 23 de diciembre dejando al Xerez CD fuera de la convocatoria de uso de instalaciones: "Si hay presiones o no las hay ellos sabrán pero no creo que alguien tenga que tomar decisiones por presiones sino con la legalidad en la mano y si así lo hacen deben decir que las toman con la legalidad en la mano y no echando las culpas a otros. Que cada uno asuma su responsabilidad, que es muy grande porque no sé si quien toma esa decisión sabe la repercusión que esto tiene".

Vargas afirma que "no creo que sea justo lo que se está haciendo y más lejos de esto no puedo ir porque no quiero entrar en legalidades, de quién tiene o no razón, o si los dos millones sí o los dos millones no. Creo que lo tendrían que explicar los jurídicos. Yo hablo deportivamente y deportivamente el que nos echa de Jerez es el área de Deportes del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y sus dirigentes, los que mandan, porque aquí está claro que los trabajadores no tienen nada que ver", puntualizó.

El técnico agradeció al Florida y al ayuntamiento de la pedanía jerezana que haya puesto las instalaciones deportivas a su total disposición para el encuentro contra el Cádiz B pero volvió a lamentar que el partido no se juegue en la ciudad. Hay que recordar que la delegación de Deportes ofreció a la entidad el campo de La Granja. "Hemos valorado muchas cosas. Sin ir más lejos, el Ayuntamiento de La Barca de la Florida nos ha abierto sus puertas para lo que necesitemos. Estamos superagradecidos a La Barca pero el Xerez quiere jugar en Jerez. El Xerez se va porque lo echan de Jerez. Esto da lugar a que otras poblaciones cercanas como San José del Valle, Torrecera, Guadalcacín, Nueva Jarilla nos abran sus puertas. Anoche -por la del jueves- me llamó el presidente del Chipiona, que había hablado con el Ayuntamiento, y que teníamos las puertas abiertas. O sea, el Xerez es un atractivo para todos los pueblos de la provincia de Cádiz menos para los rectores del Ayuntamiento de Jerez. Los únicos que no ven que el Xerez tiene que jugar en Jerez son los rectores de Deportes del Ayuntamiento de Jerez. Queremos estar en Jerez, somos de Jerez y tenemos que jugar en Jerez. ¿Que no quieren?, ellos han tomado esa decisión, nadie más".

Por último, se le preguntó por la seguridad de un partido de especiales connotaciones teniendo en cuenta cómo se las está gastando la Federación, que ha sancionado esta misma semana al Xerez Deportivo FC y al San Juan con la pérdida de un punto. Vargas asegura que "hemos tomado todas las medidas que se pueden tomar desde el club. Hemos comunicado el tema a subdelegación del Gobierno y me consta que habrá bastante seguridad. La gente puede ir tranquila a este partido. No creo que pase nada y no va a pasar nada. Va a ser un partido muy atractivo y la gente puede acudir tranquilamente. La Barca tiene unas muy buenas instalaciones. Es un campo de césped artificial de nueva generación, una parte de la grada está cubierta y los aficionados van a estar cómodos. No va a pasar ningún incidente, al igual que pasó en la primera vuelta. Espero un buen partido, dos buenos equipos, primero y tercero, y desde aquí pido a la gente que demostremos que el Xerez tiene seguidores y haya una buena entrada. Los precios son muy económicos, no se han subido aunque había aficionados que nos decían que como en la primera vuelta costó una entrada 10 euros había que subirlos", finalizó.