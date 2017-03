Vargas: "Ganar era importante pero todavía resta un mundo"

Carrasco se quejó del árbitro. El preparador jerezano fue diplomático. "Llevamos toda la temporada con el mismo tema, prefiero hablar poco de ese tema. En Pozoblanco, por ejemplo, me quejé del gol que nos costó la derrota y luego se demostró por los vídeos que lo había sido. Esto es así, no voy a entrar en debates porque igual él dice que no está de acuerdo con las tarjetas y yo he visto otra cosa. Carrasco es un buen entrenador, su equipo sabe lo que quiere y a lo que juega y para mí, el partido lo ha ganado mi equipo no es que lo hayamos ganado por ninguna decisión de los árbitros".

Carrasco: "No competimos, hacemos regalos, cuatro se parten la cara y otros se borran"

Rafa Carrasco, entrenador del Pozoblanco, terminó el encuentro que su equipo perdió en La Juventud indignado, primero con sus jugadores, después con el árbitro y también consigo mismo. “La diferencia entre el Pozoblanco del principio de temporada y el de ahora es la falta de contundencia defensiva. No se puede consentir que aquí se partan la cara cuatro y otros se borren. Un futbolista de esa experiencia no puede ver dos tarjetas amarillas en dos minutos y borrase de la forma en la que se ha borrado. No me gusta tocarle el bolsillo a los jugadores porque a mí tampoco me gustaba que me lo tocaran cuando jugaba pero... No se puede consentir lo que nos ha sucedido aquí. ¿Qué ha hecho este equipo para ganarnos? Los dos goles han sido dos regalos. No se pueden perder partidos por pequeños detalles. En la primera parte tenían el aire a favor y no supimos defender y en la segunda, que nos beneficiaba a nosotros, menos. Nos hemos quedado cinco veces solos delante del portero y no es que hayamos fallado, es que no hemos tirado. Sólo ha faltado que los goles del Xerez los hubiesen rematado jugadores blancos, así es muy difícil competir, así no se puede. Los saques de esquinas lo vamos a tener que trabajar toda la semana como si el equipo fuese de infantiles y el tema de los rechaces ni hablar, hay que cambiar el chip. No somos capaces de marcar un gol ni sin portero. El peso del partido lo llevábamos nosotros hasta que nos hicieron el gol y se veía claro que si les apretábamos en defensa, sufrían. Damos facilidades, es un problema mental de los jugadores y si hay que echar a alguien, se echará”. Los árbitros también se llevaron un repaso. “Al final de la primera parte ya teníamos cuatro tarjetas y mis jugadores no han dado ni una patada, lo del tema de los arbitrajes es para analizarlo”.