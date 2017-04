Vargas "Toca ganar sí o sí y esperar que el resto de resultados nos favorezcan"

Vicente Vargas, entrenador del Xerez CD, confía en lograr el objetivo del ascenso a falta de siete jornadas para el final de Liga, aunque también asume que "no dependemos de nosotros mismos. Hay enfrentamientos directos que serán los que marquen nuestras opciones con el paso de las jornadas, en estos momentos es complicado hacer más números pero todos los hacemos".

El preparador xerecista resalta que "si un equipo gana cinco o seis partidos de los siete que restan, estamos hablando en nuestro caso que aspiramos al tercer puesto, nos iríamos a 68 ó 71 puntos, que es una auténtica burrada. Se van a necesitar muchos puntos y no sé si esos puntos a nosotros nos permitirán subir, lo que si está claro, y es lo que le explico a los jugadores, es que hay que intentar ganarlo todo y luego esperar, pero también hay que ir partido a partido porque con los enfrentamientos directos todo cambia de una jornada a otra. Dónde tenemos o no que llegar va a depender de eso".

Uno de los caballos de batalla del jerezano esta semana es evitar el exceso de confianza en su plantilla. Advierte que "llevo varios días comentándoles por activa y por pasiva que no nos podemos confiar. El Almodóvar es colista y ha descendido ya pero en su campo compite y hay que respetar al máximo a todos los rivales. La pasada semana es cierto que le hicieron siete goles en San José, pero llegaba con muchas bajas por sanción. La semana anterior perdió sólo 0-2 con el Conil, un equipo que está enrachado, y en Pozoblanco también perdió 2-0. Con los equipos de la parte alta compite y nosotros tenemos que ir allí sabiendo lo mucho que nos jugamos, ya todos los partidos son finales. Estos tres puntos sin vitales por los enfrentamientos directos, sólo nos vale ganar sí o sí".

Sobre las sanciones y la presentación del recurso fuera de tiempo, aclaró: "Si nos basamos en lo que defendía Albertito, que mantiene que no había dicho nada, los tres partidos es un castigo excesivo, pero si nos atenemos a lo que refleja el acta la sanción es la normal. Eso es en lo que se basa el Comité y nos fastidia porque ahora mismo se había metido en la dinámica del equipo, estaba fenomenal y compaginando bien el trabajo con los entrenamientos. Le perdemos tres partidos en un tramo muy importante de la temporada. Evidentemente, no puedo estar contento. El recuso, según Competición ha llegado fuera de plazo y ahí están los servicios jurídicos para defender la postura, han mandado un pliego con nuevas alegaciones. Ellos creían que el plazo terminaba a una hora y la Andaluza, a otra. Imagino que la hora será la de siempre, no sé qué habrá pasado, hemos apelado y esperamos una nueva respuesta. Lo que es evidente es que el árbitro no actuó bien en Alcalá y nos perjudicó muchísimo tanto con el descuento como con las tarjetas".