Vargas: "Tengo la conciencia tranquila, hay que tener fuerza"

El Xerez CD salió goleado (4-0) del Antonio Barbadillo frente a un Arcos superior y la entidad azulina valorará en las próximas horas la situación de Vicente Vargas al frente de la primera plantilla. Los resultados no convencen, el equipo no termina de despegar y en los próximos días los nuevos accionistas de la entidad podrían tomar decisiones drásticas, que pasan tanto por un posible cambio en el banquillo como por la llegada de nuevos futbolistas, lo que supondría tener que dar la baja a algunos de los actuales integrantes del plantel.

Vicente Vargas, tras la dolorosa derrota, vuelve a estar cuestionado pero él se sigue mostrando seguro y confía en seguir adelante. "Tengo que seguir trabajando, hemos afrontado el partido hasta con seis bajas, no me quejo nunca pero espero que esto cambie. Insisto, tengo que seguir trabajando como lo venimos haciendo. Hay que tener más fuerza que nunca porque los jugadores están afectados en la caseta, saben que todo el esfuerzo que han hecho en la segunda parte no ha tenido recompensa. Es verdad que es un 4-0 y eso duele bastante. Los problemas surgidos durante la semana son de la semana, estuve muy tranquilo entrenando, haciendo mis cosas y con la única historia de las lesiones, que aquí se han caído otros dos futbolistas, nos quedamos sin delanteros y tuvimos que sacar al portero suplente por Álex. Si hablamos de los problemas que tiene este equipo es que no acabamos pero no hay que achacárselos a nada ni a nadie. Hemos perdido 4-0 y no hay nada más que hablar, ya está. Lo vuelvo a decir, estoy muy tranquilo con mi trabajo y tengo la conciencia muy tranquila".

Al margen de hablar de su futuro y de las posibles consecuencias que puede tener la amplia derrota, analizó el choque: "Mi equipo está hecho para intentar ganar todos los partidos y a por los tres puntos salimos, aunque no siempre salen bien las cosas. Si en algún momento este equipo tiene que perder por 4-0 prefiero perder arriesgando con gente de ataque que saliendo a defender".

Además, el preparador xerecista apuntó: "El equipo ha hecho un primer tiempo en la misma línea que el Arcos. Aunque ellos estrellaron dos balones en el palo, nosotros también hicimos intervenir a Miguel hasta en cuatro ocasiones. Fue un toma y daca hasta la expulsión. Luego, ahí está lo que ha sido el arbitraje. El Arcos ha hecho una entrada parecida y les ha enseñado amarilla, como amarilla debió ser la de Agu. Creo que el árbitro debió esperar, el jugador no tenía nada y los árbitros tienen que estar más tranquilos teniendo en cuenta el minuto de partido que llevábamos. Tarjeta amarilla hubiese sido suficiente. Con esa acción y otras no es que el árbitro haya tenido la culpa la derrota porque el Arcos hizo un buen trabajo para ganar pero sí que nos perjudicó bastante, tuvo acciones totalmente decisivas".

Al margen de la actuación del sevillano De los Santos Mellado, el Arcos le pareció un "buen equipo, un magnífico equipo, como el nuestro. Tiene muy buenos jugadores. Hemos intentado hacer nuestro juego pero en dos jugadas en las que la defensa no ha estado bien estructurada con los cuatro de atrás, Antonio Sánchez, el más listo de la clase, nos ha cogido y nos ha hecho daño con dos goles muy parecidos, ahí no hay nada que arreglar. Si tienes un futbolista que es superior a nuestra línea de defensa, no puedes hacer nada. Ahí están los dos goles que ha metido, de buen delantero, de delantero con velocidad y con gol, igual que ha hecho luego Giráldez en la segunda parte ya a la contra".