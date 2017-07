Vargas confía en que Polaco y Borrego se suban al barco azulino

David Polaco y Paco Borrego ya tienen la oferta del Xerez Club Deportivo. Vicente Vargas ya ha contactado con ambos futbolistas para hacer hacerles ver que quiere que estén en el proyecto del equipo azulino en su regreso a Tercera División. El técnico y director deportivo del Xerez CD confía en que tanto el centrocampista como el central acepten la propuesta xerecista: "Tenemos muchas esperanzas de que tanto David como Paco estén la temporada que viene con nosotros. Me reuní el pasado viernes por la noche con ambos y vi una buena predisposición".

Polaco realizó la pretemporada con el Xerez CD hace un año aunque posteriormente se marchó al Olimpic de Xátiva, con el que ha disputado la fase de ascenso a Segunda B que perdió el conjunto valenciano frente al Écija en la eliminatoria definitiva. Vargas especifica que esta vez no se le ha ofrecido hacer la pretemporada "porque las circunstancias este año son distintas. Queremos que esté con nosotros en el proyecto de Tercera. Tanto David como Paco han quedado en contestar mañana -hoy para el lector- o el lunes. Los dos tienen un cartel importante, son dos futbolistas que a nosotros nos vendrían fenomenal y les han gustado la idea".

El técnico da por perdido a Antonio Bello, que puede aceptar la oferta del Xerez DFC

A quien da casi por perdido Vargas es a Antonio Bello. El director deportivo también le hizo llegar una oferta esta semana pero parece que el atacante de Medina Sidonia se va a decantar por la del Xerez Deportivo FC, más suculenta desde el punto de vista económico aunque en una categoría inmediatamente inferior. Vargas, en este sentido, lo tiene muy claro: "A Antonio le hicimos la oferta que el club puede asimilar. No podemos ir más allá porque no se pueden cometer los errores de otros años. El club llega hasta donde puede llegar. Mi misión como director deportivo es intentar potenciar al máximo el equipo y como tal tengo que buscar lo mejor dentro del mercado de la provincia porque no podemos aspirar a traer jugadores de fuera, eso es inviable. Hay que buscar gente de aquí que quiera echar un cable al club. Entiendo que Antonio Bello es un jugador que se dedica a esto y si viene es porque quiera echar un cable pero económicamente no podemos llegar porque todavía es un jugador muy cualificado para jugar en Segunda B, categoría de la que no ha bajado en los últimos seis o siete años".

Quien sí continuará una temporada más en el Xerez Club Deportivo es David Narváez. El delantero azulino tenía ofertas de superior categoría pero finalmente ha decidido quedarse en el club para ser un jugador importante en Tercera División. Con la renovación de David, el único que queda por renovar de la pasada temporada es José Vega, que también tiene la oferta encima de la mesa. De hecho, Vicente Vargas comentó hace un par de días que tanto el asunto de David como el de Vega tenía que quedar solucionado durante el fin de semana.