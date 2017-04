Vargas: "Ya no existe margen de error, toca ganar o ganar"

Tanto Vicente Vargas, entrenador del Xerez Deportivo, como todos sus jugadores tienen asumido perfectamente que el encuentro de mañana, a partir de las doce, en el Municipal San Sebastián ante el UP Viso es el más complicado de los cinco que les restan para finalizar la Liga. Lo han preparado al detalle y esperan sacarlo adelante a pesar del grado dificultad que entraña esta tarea.

El técnico azulino admite que "todas las salidas que nos restan son complicadas porque todos los equipos se están jugando la permanencia pero la de El Viso quizás sea la más difícil. Es un equipo que está haciendo una buena segunda vuelta y en su campo, tanto por las dimensiones del terreno de juego como por el respaldo del público, es muy complicado de superar. El último partido que perdió en casa fue con la Roteña por 1-2 a principios del pasado mes de enero y la empresa, como he comentado, es bastante difícil. De todos modos, nosotros sabemos que tenemos que ganar y vamos a por los tres puntos".

Estamos centrados en intentar sumar los tres puntos para seguir dependiendo por ahora de nosotros mismos"

Vargas ha visto varios partidos del rival, tiene informes y no duda al afirmar que "tiene un buen entrenador, Eusebio conoce perfectamente esta categoría y también la Tercera División. Ellos han conseguido reforzar muy bien al equipo durante la segunda vuelta y después de que Navarro llegase y todos los jugadores nuevos le están dando un buen rendimiento. El equipo ha mejorado mucho, compite y es bastante intenso".

El margen de error con el tramo final de Liga a la vuelta de la esquina es "cortito por no decir que no existe. En estos momentos, estamos tres equipos empatados a puntos y los rivales que vienen por detrás también están empujando, así que no podemos fallar. Lo único que tenemos que hacer es centrarnos en sumar los tres puntos porque así seguiríamos dependiendo de nosotros mismos por el momento. Empezamos diciendo que restaban siete finales, ya quedan dos menos y estamos ahí pero todo continúa muy ajustado, las diferencias son mínimas y la situación es muy problemática. Sin ir más lejos, mañana -hoy para el lector- se disputa un Ciudad de Lucena-Salerm Puente Genil que puede tener mucha incidencia en la clasificación en estos momentos".

El preparador azulino tiene esta semana dos bajas por sanción, la de Alberto Gil, que cumplirá el último de los tres partidos que le cayeron por su expulsión frente al Estrella San Agustín, y la de Carlos Álvarez, que no fue perdonado por Competición pese a la reclamación del club. "Presentamos alegaciones ante el Comité pero no pudo ser, le han castigado con un encuentro. El resto de jugadores están todos disponibles pero hasta última hora no me atrevo a decir nada, hasta estos momentos hemos tenido problemas casi todas las semanas al final. La mejor noticia es el regreso de José Vega, que es muy importante para nosotros".

El jerezano lo que no quiso adelantar fue si José Vega saldrá o no de inicio ante los visueños: "Que va a jugar es seguro lo que no tenemos decidido aún es si va a salir de inicio o le daremos minutos en el segundo tiempo para no arriesgar después del tiempo que lleva lesionado. Lo único que puedo garantizar es que va a entrar entre los dieciséis jugadores convocados".

La plantilla realizó ayer por la tarde la última sesión de entrenamientos y el técnico facilitará hoy la lista de convocados para un encuentro vital de cara a sus aspiraciones de ascenso, ya que tanto Ciudad de Lucena como el Estrella, sus dos rivales más directos, tienen compromisos duros. Los pupilos de Diego Caro reciben al segundo, el Salerm Puente Genil, y los de José Carlos Conejero se medirán al San Juan en el Primero de Mayo. Además, La Palma tiene que visitar Carranza para jugar ante el Cádiz B, que lograría el ascenso matemático en el caso de sumar los tres puntos. El Xerez DFC recibe al Rota.