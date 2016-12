Vargas: "Es increíble, no paran de ponernos rocas en el camino"

Vicente Vargas, director deportivo y técnico del Xerez CD, se mostró ayer tan enojado como decepcionado por la decisión adoptada por el Ayuntamiento sobre el uso de instalaciones por parte de su equipo: "No encuentro palabras para explicar lo que nos están haciendo. De todos modos, tampoco hay que buscar muchas, no sé si es Deportes, si es el Ayuntamiento o quién es el responsable pero al equipo lo han echado de Jerez y es increíble. Antes de ser más duro con mis críticas, quiero ser optimista y quiero pensar que el tema se puede solucionar, no entiendo cómo se puede echar de la ciudad a un club que le ha dado tanto durante tantos años de historia y que ha dado menos problemas en estos dos últimos años. No podía creer que esto pudiese pasar. El año pasado por estas fechas, cuando íbamos arriba, ya aparecieron historias parecidas. Esto no es que parezca es que le estorbamos a alguna gente. Ya no es que nos pongan piedras en el camino, es que nos ponen rocas. No creo que sea justo lo que se nos está haciendo, nosotros estamos cumpliendo y veo injusto que nos echen. De Chapín nos echaron porque hay unas ordenanzas que había que cumplir pero es que ahora no creo que le estorbemos a nadie jugando en La Juventud y entrenando en La Granja por la noche y en medio campo. Un histórico como el Xerez entrenando a las diez y dándole las gracias a un equipo como La Granja, que nos ha acogido fenomenal. No levantamos la voz, seguimos trabajando y aquí es fácil atacar al más débil".

Por último, insistió: "De tema legales no hablo, me quejo del tema deportivo, porque nos va a perjudicar mucho. No tenemos ni campo para jugar ni para entrenar y sólo con el respaldo de los aficionados que siguen ahí, a través de la Asociación Afición Xerecista y de la ilusión de los jugadores, vamos a seguir. A estas horas, no hemos recibido ninguna notificación ni en mano ni por correo. Un 23 de diciembre a las siete de la tarde se hace un comunicado para anunciarlo y a nosotros no se nos dice nada. No sé si está bien o mal porque en temas jurídicos no entro pero normal no es y el daño está hecho".