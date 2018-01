Vargas: "El penalti ha desnivelado el partido"

Vicente Vargas, entrenador del Xerez CD, aseguró tras el derbi en El Palmar que "el penalti ha desnivelado el partido. Hasta entonces, el Sanluqueño dominaba el partido pero no creaba ocasiones" y alabó a sus futbolistas, subrayando que "los jugadores se han partido la cara. Hemos competido y hemos demostrado que tenemos honradez", alabando la entrega de un veterano como Carrión, que esta semana ha cumplido 40 años: "Pedro es uno de los mejores jugadores que he dirigido. Es digno de alabar que siga corriendo tras un 2-0 y 3-0".

Con respecto a los problemas extradeportivos del equipo, el técnico jerezano explicó que "el Ayuntamiento no se da cuenta que este equipo tiene muchos aficionados. Todos nos alaban y nos quieren ayudar. Todos reconocen que lo que están haciendo con nosotros es una barbaridad".

Y es que en Sanlúcar todavía se acuerdan de cuando el Deportivo, expulsado de Jerez, por el Ayuntamiento, tuvo que jugar en El Palmar, situación similar a la actual: "La cosa no es dónde queremos jugar, sino dónde podemos hacerlo", dijo Vargas, que añadía que "el Xerez se merece mucho más en la actualidad. Espero que tengamos un sitio fijo y podamos fichar", porque a nadie escapa que la plantilla necesita refuerzos para pelear la permanencia con garantías.

Rafa Carrillo, técnico del Sanluqueño, explicó que "ha sido un partido difícil porque no nos hemos encontrado nunca en el estilo, creo que hemos hecho un partido aceptable, en el que hemos sacado el resultado más abultado en casa pero sí es cierto que no ha habido una continuidad por nuestra parte en cuanto a mantener un ritmo alto de juego. Creo que en la primera parte hemos estado más indecisos, en la segunda hemos tenido más opciones, sobre todo con velocidad en el juego y buscando profundidad, pero ha habido muchos parones y nunca hemos podido mantener un ritmo alto de manera continua y eso nos ha hecho tener las sensaciones de que no estábamos haciendo un buen partido pero el partido ha sido bueno, hemos tenido ocasiones suficientes para haber crecido mucho más en confianza en cuanto a esa faceta de finalizar más. Contento por el resultado y por el rendimiento pero con la sensación de que teníamos que haber metido más continuidad en el juego".

El preparador cordobés aseguró que con las incorporaciones "hemos ganado en no ser previsibles, que el rival siempre tenga dudas y sea más complicado defendernos", y el Atleti se coloca a un punto del cuarto "pero nuestro objetivo es a corto plazo, seguir creciendo poco a poco, luego la clasificación será al final la que nos marque si hemos sido capaces de sacar mucho. El campeonato es muy largo, ahora seguir pensando solo en el siguiente partido".

Sobre el Xerez CD, Carrillo dijo que "creo que tiene un estilo que le hace ser un equipo difícil de batir; sí es cierto que cuando encajan gol, sobre todo en este caso porque nosotros nos hemos crecido en la segunda parte, eso posiblemente los haya mermado, pero es un equipo difícil de combatir porque mantiene una estructura, un ritmo, rompe el ritmo, creo que sabe las armas que tiene y las maneja bien".