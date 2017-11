Vargas pide que "no exista confianza"

Vicente Vargas, entrenador del XCD, sólo piensa en una victoria en Los Barrios tras la goleada de la pasada jornada ante el Espeleño, aunque sabe que no va a ser fácil. "Afrontar la semana con un triunfo no es lo mismo que con una derrota, los jugadores han trabajado con otra ilusión y con otras ganas, todo ha ido bastante bien. Hasta ahora, no hemos logrado ganar a ninguno de los equipos que se encuentran en la parte baja de la tabla, tenemos la experiencia de Castilleja, y no queremos repetir errores, no podemos ir con exceso de confianza, hay que ser cautos y estar muy concentrados. Además, se han reforzado en los últimos días con Miki y Copi, que no pueden jugar. Vienen de dos empates ante dos buenos rivales, Algeciras y Lebrijana, nos va a costar bastante sacar adelante el encuentro".

El cuadro barreno no ha ganado en casa y el técnico xerecistas tampoco se fía de esa estadística. "Son números y rachas y están para romperse. Nosotros la pasada semana también teníamos que jugar un partido bastante complicado ante un rival que estaba haciendo daño fuera y fuimos capaces de golearle. Cuando un equipo se mete en esa dinámica pesa y tienes temores, parece que no va a ser capaz de sacar adelante el encuentro, pero eso no quiere decir que no seas capaz de hacerlo. Vamos con el máximo respeto, pensando que es un equipo más de Tercera División, pensando que es un equipo que trabaja para salir de ahí, que tiene buenos jugadores y que se está reforzando bastante bien".

Una jornada más, el preparador azulino lamentó las bajas. "No nos libramos de esa plaga. Los equipos, como en el caso de nuestro rival de esta semana, están ya ampliando sus plantillas y nosotros estamos al revés, estamos perdiendo jugadores. Entre los que se han marchado y los que están lesionados estamos en cuadro. Alberto se tuvo que retirar el domingo lesionado, está muy cargado y preferimos que no vuelva a forzar. El miércoles quiso forzar y se ha caído. José Vega, que estaba en un buen momento, también ha caído y Paco Borrego sigue sin poder entrenar fuerte por los problemas en un dedo del pie. Esteramos justitos otra vez, menos mal que recuperamos a Dani Hedrera, Agu y Polaco".

Por culpa de las ausencias, tendrá que retocar la alineación y eso le supone también "un problema porque todos trabajaron bien la pasada jornada. Ahora, perdemos a futbolistas importantes y jugamos en césped natural. Se nos acumulan los inconvenientes, a ver cómo retocamos la alineación. Es lo que siempre hablamos, tenemos que trabajar mucho, a ver si los que entren en el once son capaces de rendir al mismo nivel que lo hicieron los que la pasada semana ganaron al Espeleño de forma clara".

Sobre el rival, el jerezano advierte que "aunque me preocupa siempre más mi equipo, tienen futbolistas importantes, contrastados en la categoría. En la portería tienen a Goito, que es tiene mucha experiencia, tienen a Pedro en la defensa, a Mario en el centro del campo, que viene del Algeciras, a Prieto, del Ceuta, a Pirulo, que es un gran jugador y está haciendo goles. Cuentan en su plantilla con buenos futbolistas. Sé que tienen ansiedad por ganar eso está claro pero también me preocupan las ganas que tienen de ganar y de ofrecer a su afición el primer triunfo de la temporada en casa, vamos a ver qué somos capaces de hacer".