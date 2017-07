Vargas "El porcentaje de que pueda venir Güiza es muy bajo"

Vicente Vargas se encargó ayer de rebajar el shuffle de la posible llegada de Dani Güiza al Xerez Club Deportivo. La oferta, como reconoció, ha existido pero el técnico azulino cree que "el porcentaje de que pueda venir es bastante bajo" debido a que "es un jugador que tiene un año más de contrato con el Cádiz" y que además "tiene que tener muchísimas ofertas porque es un futbolista que pese a sus 37 años se ha cuidado bastante". De cualquier modo, el técnico del Xerez CD agradeció al delantero jerezano "que nos haya escuchado".

Vargas reconoció abiertamente que ha hablado con Güiza y que le ha hecho una oferta. "Dani es un jugador que yo conozco desde hace mucho tiempo porque lo tuve en las categorías base. Lo llamé hace dos años y estuvo a punto de venir, habíamos llegado a un acuerdo pero al día siguiente firmó por el Cádiz. Este año le he hecho un ofrecimiento, él me ha escuchado, tiene un año más de contrato con el Cádiz y no sabe qué va a pasar. Yo le he hecho el ofrecimiento, que aquí estamos para cualquier cosa si no sigue allí. Me ha dicho que le gustaría terminar en el equipo de su tierra, en el equipo donde empezó, y aquí estamos esperándolo con los brazos abiertos", afirmó el técnico y director deportivo azulino durante la rueda de prensa de presentación del arcense Albino.

Me dijo que le gustaría acabar en el equipo donde empezó, somos una opción y eso dice mucho de él"David y José Vega son jugadores básicos para el equipo, antes del lunes tiene que estar esto arreglado"

Posteriormente, se sinceró: "Es un fichaje muy muy difícil. El problema es que tiene un año más con el Cádiz y que tendrá muchísimos equipos detrás de él, no sólo nosotros. Tiene 37 años pero es un jugador como hemos visto aquí a Pedro Carrión, que se cuida bastante bien. La edad no es un problema pero el porcentaje de que pueda venir aquí es bastante bajo. Lo importante es que a él no le importaría venir al Xerez Club Deportivo por lo que somos una de sus opciones si no continúa en el Cádiz. Eso ya dice mucho de Dani y del club", sentenció.

Sí preocupa a Vargas que no se cierren las renovaciones de David Narváez y José Vega. El técnico esperaba a estas alturas tener la confirmación de ambos jugadores. Vargas apunta que el acuerdo deportivo está cerrado pero que ambos jugadores "tienen otras cosas que arreglar con la directiva (AD Afición Xerecista) y hay que cerrarlo este fin de semana porque si no empezaremos a buscar otras cosas. Quiero que se queden porque son dos jugadores muy importantes para el equipo pero también es verdad que no podemos estar esperando todo el tiempo. No es culpa de ellos porque la directiva tiene varios frentes abiertos: la sede, la campaña de socios, la reunión con Proliga en Madrid la semana que viene... Pero esto tiene que estar arreglado antes del lunes", advirtió. El entrenador azulino apuntó que tanto David como José Vega "son dos jugadores básicos para el equipo pero no podemos esperar un día y otro porque hay otras opciones y las cosas se escapan si no se hacen".

Y es que Vargas quiere tener cerrada la plantilla lo antes posible: "Ahora mismo se les ha hecho ofertas a varios jugadores (Güiza, Bello, Polaco y Paco Borrego) y con los que lleguemos a un acuerdo antes cerraremos plantilla independientemente de que cuando nos pongamos a trabajar veamos si hay que reforzar. Pero, en principio, la plantilla va a quedar configurada en una semana o, a lo sumo, en diez días".