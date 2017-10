Vargas "El punto es bueno, jugamos frente a un gran rival"

Vicente Vargas, entrenador del Xerez CD, pese a haber sumado siete de los nueve puntos que su equipo ha puesto en juego esta semana con dos triunfos y un empate no estaba feliz tras empatar con el Ceuta. Un sector de la afición xerecista la tomó con él en la recta final del encuentro frente al Ceuta en La Barca y le pidió la dimisión.

El preparador jerezano, visiblemente molesto, se mostró muy sincero y a la pregunta de si le dolían los gritos explicó: "No puedo mentir, ¿qué digo?, me duelen en una semana en la que hemos sumado siete puntos de nueve y no era nada fácil en la situación en la que nos encontrábamos. ¿Qué queréis que diga otra cosa?".

Además, Vargas puntualizó: "Cada uno tiene su opinión, el público paga y cada uno tiene su punto de vista sobre el tema. Ahí no me voy a meter. Lo único que digo y ya lo dije hace varias semanas, sólo queda trabajar, trabajar y trabajar. Está siendo capaz de competir con los mejores de la categoría y si la afición piensa que no soy el adecuado para sacar esto adelante pues bueno, tiene su derecho".

Para el técnico xerecista, el punto logrando ante los de Juan Ramón "es bastante bueno porque hemos jugador ante un gran equipo, que tiene un gran entrenador, y ya lo hemos visto durante todo el partido, tiene muchísimo y le hemos jugado de tú a tú. Estamos bastante contentos porque hemos superado una semana complicada, con tres partidos bastante fuertes y hemos sumado siete puntos de nueve. Además, considero que hemos dado una buena imagen, hay que marcharse de aquí muy contentos con el rendimiento de los chavales".

Al Ceuta, el máximo responsable del plantel azulino le dedicó elogios. "Me esperaba un rival así, fuerte. He visto casi todos sus partidos en vídeo fuera de casa y, sin ir más, el pasado domingo en Algeciras el Ceuta hizo suficientes méritos como para llevarse el partido. En este campo se han visto dos equipos muy intensos, dos equipos que han creado pocas oportunidades pero que han querido sumar los tres puntos en todo momento. Ha sido un buen partido por las dos partes".

Vargas optó por sacar del terreno de juego a David Narváez cuando faltaban apenas diez minutos para el final del partido para dar entrada a Javi. El cambio cree que "no fue defensivo. Faltaba muy poco tiempo para el final, es un futbolista que lo había dado todo y que había jugado tres partidos seguidos. Se cambia para reforzar el equipo, no cambio para buscar un empate. Quien piense que un entrenador hace un cambio para empatar es que no es un entrenador de un equipo de fútbol. Insisto, nadie busca un empate. Quería reforzar el centro del campo porque lo mismo Alberto que David Narváez habían jugado todos los minutos y estaban bastante cansados, había que buscar dar consistencia a la medular porque en ese momento era de ellos".

El Xerez CD ha sumado siete puntos de nueve y su balance no puede ser más positivo: "Las exigencias de este equipo son grandes, todos los sabemos, pero es que hay que tener en cuenta que hemos sumado siete puntos de nueve no ante cualquier equipo, los hemos sumado ante tres buenos rivales y lo más importante, hemos demostrado que podemos competir con cualquiera, que le podemos plantar cara a cualquier rival y eso es lo importante. Hay que estar tremendamente satisfechos con lo que hemos hecho".