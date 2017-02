Vargas: "Este punto es injusto por juego, ganas y oportunidades"

Vicente Vargas, técnico del Xerez, lamentó el empate y lo consideró injusto tras la notable primera parte que hizo su equipo ante La Palma en La Juventud. "Sumar siempre es importante pero está claro que tal y como se ha dado el encuentro, a pesar de cómo empezó y de todas las vicisitudes, es injusto por ocasiones, juego y por las ganas que le han puesto los jugadores. Ellos empezaron ganando pero gracias a nuestro buen juego, tuvimos oportunidades para empatar, lo logramos, le dimos la vuelta y, en un error infantil imperdonable, nos volvieron a igualar. Luego, en el segundo tiempo, ellos no han llegado a puerta siquiera, les hemos tenido en su área y, la verdad, tuvimos opciones que podían haber resuelto el partido a nuestro favor pero no fue así. El entrenador de ellos incluso me ha comentado al final que merecimos ganar pero esto es así, unas veces te sonríe la suerte y en otras, no".

Vargas movió banquillo en la segunda mitad y los cambios no le dieron resultado. Los justifica explicando que "José Vega sale del campo creo que faltando diez minutos y buscaba con Albertito Gil otro tipo de juego. Es un futbolista que tiene esa chispa, esa cosita que en cualquier momento es capaz de hacerte un gol, como hizo en Rota la semana pasada y, de hecho, ha tenido dos buenas oportunidades. Después, hemos cambiado a Javi por Agu porque ya había dado todo lo que tenía y lo mismo hice con Carlitos Álvarez, ya no podía más después de un primer tiempo espléndido y, además, Juan Benítez es un jugador que también tiene muchísimo gol y que nos puede dar muchísimo, buscamos gol en las dos bandas. Y, por último, con la entrada de Orellana por David Narváez también ha sido al final. Pasamos a Israel al centro del campo para atacar con cinco jugadores fijos. Javi tiene un buen cambio de orientación y buscábamos balones a las bandas. No ha podido ser pero, insisto, los cambios han llegado ya casi todos al final. He intentando buscar el gol".

Se ha visto un buen Xerez CD, que ha hecho un derroche físico tremendo pero sin suerte de cara al gol"

De salida, también sorprendió la posición de Israel, que repitió como central. "Ellos tienen un delantero desequilibrante, Israel le conoce bien porque le ha marcado muchas veces y en esta ocasión, en la primera jugada del partido, entre Kevin y él se han despistado de forma grave y nos han marcado. De todos modos, creo que ha estado muy bien durante todo el partido, lo del gol fue una acción puntual. Últimamente estamos teniendo problemas con el juego aéreo y buscábamos mejorar, ellos siempre buscaban a los puntas en la primera jugada y los dos fallos en defensa han sido clamorosos".

De haber ganado, el Xerez CD hubiese dado un paso al frente importante y Vargas lo sabe bien. "El Puente Genil se nos escapa pero también han pinchado otros equipos, por lo que el punto no es malo del todo, seguimos ahí una vez más. Se ha visto un buen Xerez, que ha hecho un desgaste físico tremendo pero no hemos tenido suerte de cara al gol. Creo que es el partido que más oportunidades claras de gol hemos creado, hasta seis o siete. La Palma es un equipo que está acostumbrado a intentar llevar el juego y aquí lo hemos llevado nosotros. Estoy muy contento con mis jugadores, que una vez más han demostrado sacrificio y honradez, aunque no hayan tenido suerte de cara al gol".

Por último, subrayó que "físicamente el equipo ha estado imponente, ha terminado el partido con el rival metido en su área y trabajando muchísimo. Espero mantener este nivel físico, en este césped, que ha mejorado, es complicado jugar porque está algo y pesado. Ellos también han tenido problemas con eso, hemos acabado empujando muchísimo y queriendo ganar".