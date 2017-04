Vargas: "Nos tocó sufrir por el rival y el árbitro nos machacó"

Vicente Vargas, entrenador del Xerez CD, llegó a la sala de prensa de La Juventud tan feliz por el triunfo frente al Pinzón como molesto con la actuación del colegiado cordobés Rafael Sánchez Avellano. "Toda la semana habíamos estado hablando de que el Pinzón es un equipo que compite bastante bien, que es muy joven, aunque cuenta con tres o cuatro veteranos importantes, y que trabaja muchísimo. Es un rival que tiene muy asimilada su forma de jugar, con un futbolista arriba que domina bastante bien el juego aéreo y busca siempre las segundas jugadas, hemos sufrido bastante. En un error nuestro en defensa se pusieron por delante y con todo lo que nos jugamos ya sabíamos que iba a ser muy difícil sacar el partido adelante. Ellos han corrido fenomenal, es lícito y lo entiendo, pero lo que sí digo también es que si este equipo hubiese trabajado lo que ha trabajado aquí no estaría en descenso. Pero, esto es deporte, ellos tienen que trabajar para sumar los puntos aunque estén casi descendidos y entre eso y que no hemos tenido suerte con el arbitraje nos ha costado muchísimo. Con el árbitro no nos ha ido nada bien. Cuando pierdes es normal que te quejes de un árbitro pero si ganas y lo haces, malo malo. El línea de la banda derecha no ha estado fino, nos ha dado bastantes cosas en contra. Llevamos una rachita de arbitrajes.... Parece que todo el mundo se está uniendo contra el Xerez CD, parece que no quieren que estemos el próximo año en Tercera División. Lo de hoy ha sido una auténtica escabechina, nos ha machado desde el principio. A Carlos Álvarez lo ha expulsado por nada, él me jura y me perjura que no le ha dicho nada y conociendo a Carlos me lo creo. Él estaba hablando con nuestra fisio, y le ha echado de forma incomprensible, nos ha anulado dos goles a todas luces legales, especialmente el segundo que lo ha visto todo el campo, y luego nos ha machacado de forma continua con los fueras de juego, no ha acertado nunca".

El preparador jerezano, de todos modos, quiere centrarse en el esfuerzo de su equipo y subrayó: "Yo lo que quiero es destacar aquí es la actuación de mis jugadores. Hay que darles un premio porque la verdad es que trabajan de diez. El Pinzón ha sido un contrario bastante difícil porque se ha batido el cobre y hemos logrado remontar. Lo intentamos con fe. Unos partidos se ganan de una manera, otros de otras y éste se ha sacado adelante a base de fe, lucha y entrega".

El Deportivo se ha colocado tercero, empatado a puntos con el Ciudad de Lucena y Estrella pero no lanza las campanas al vuelo. "Estamos ahí pero hay que tener los pues en el suelo. Todo el mundo te puede hacer daño y esto cambia muchísimo de una jornada a otra. El Ciudad de Lucena ha empatado ante el San Juan, el Estrella ha ganado y estamos los tres empatados a puntos, esto lo que me dice es que ya nadie puede fallar. Yo a la pregunta vuestra del otro día en la rueda de prensa sobre qué había que hacer para ascender dije que había que ganar los seis partidos y así va a ser. Esto en las redes sociales parece que causa risa pero es así, yo mantengo que el equipo que gane los partidos que faltan, sube seguro porque no dependerá de nadie. Ahora más que nunca, si seguimos ganando no dependeremos de nadie. La próxima semana, por ejemplo, hay un Ciudad de Lucena-Salerm Puente Genil. Vamos a ir partido a partido, como hemos venido haciendo durante toda la temporada. Esta filosofía nos ha ido bien desde el principio y no vamos a cambiarla ahora que quedan tan poquitas jornadas para el final".