Vargas teme que el tema de los campos pase factura al grupo

El Xerez CD prepara el partido ante el Lora con problemas por las numerosas bajas que tiene por sanción, cinco, y no en su mejor momento anímico por el tema del uso de instalaciones. Vicente Vargas, técnico azulino, lamenta mucho las dos frentes abiertos pero espera solventarlos de la mejor forma posible.

En el plano deportivo, admite que "el partido de Chiclana nos costó algo más que tres puntos. Perdimos el partido y a cuatro jugadores de una tocada, a los que hay que sumar a Quirós. A ver cómo logramos recomponer el once porque todos son titulares".

Al margen de ese grave problema ocasionado por las ausencias, el jerezano resalta que "en el aspecto anímico el último revés está olvidado, ya no hablamos de aquella derrota. Era un partido difícil, era complicado puntuar y no pudo ser, pese a que el equipo mereció más. Después de dos meses perdimos un encuentro y firmo otra racha así".

Vargas explicó los motivos por los que han desestimado jugar en La Granja: "Económicamente es un campo que no permite hacer taquilla, ya que el que quiera ver el partido lo puede hacer desde fuera, y deportivamente tampoco nos viene bien, es muy pequeño y de césped artificial y, además, creo que la entidad no merece que la manden a La Granja. En Jerez hay otras instalaciones, a otros equipos se le ha permitido jugar allí y creo que nosotros también lo merecemos porque en las que estamos no se puede jugar por la resiembra. Incluso se está permitiendo entrenar allí a los equipos, así que creo que nos podían haber dejado jugar allí. Yo, desde aquí, no quiero crear más polémica ni mucho menos, creo que esta situación se tendría que solucionar. Esta semana, por ejemplo, hemos recibido una comunicación de Deportes diciéndonos que podemos seguir una semana más entrenando en La Granja con los mismos horarios que hasta el momento. Si todavía estamos en convocatoria, creo que merecíamos Chapín. Nos sentimos maltratados, no entendemos esta situación".

De todos modos, el entrenador azulino quiere seguir siendo optimista y espera que todo se solucione de la mejor manera posible tanto para el Xerez como para el Ayuntamiento: "Quiero ser optimista como lo he venido siendo hasta ahora. Creo que, con buena voluntad por ambas partes, hay que intentar sentarse para analizar la situación e intentar arreglar las cosas. No creo que sea tan complicado que el Xerez siga entrenando en La Granja en horario de tarde ni que pueda seguir en La Juventud. Nos quedan sólo ocho partidos en casa y lo mismo estamos creando un dilema en un sitio en el que no lo hay. Quedan apenas cuatro meses de competición, llevamos así tres años y si nos han permitido jugar en instalaciones municipales hasta ahora, lo normal es que esto se arregle. Que el Xerez Club Deportivo se tenga que ir de Jerez no es bueno para nadie".

Si finalmente no se soluciona el problema de los campos, Vargas no sabe qué puede pasar a partir del día 13 enero. "Vuelvo a repetir lo que he comentado antes, son cosas que se pueden solucionar con buena voluntad. Nos reclaman 60 mil euros, ese tema lo llevan los jurídicos y espero que todo se solvente, realmente no sé qué se necesita para entrar en convocatoria sin problemas".

Algo que sí preocupa y mucho al técnico es que este tema pueda pasar factura al equipo: "Está claro que todo esto nos puede afectar. Hasta el momento, he intentado dejar al equipo al margen pero ya los problemas están ahí, a veces hay temas que te superan. Ya los problemas están en la calle, ya todo esto sabemos que está ahí y ya hace un mes dije que esperaba que no sucediese lo del año pasado, cuando por estas fechas también tuvimos problemas y nos sacaron de la competición. Ahora, volvemos con los mismos temas y con las mismas historias. La verdad es que me preocupa muchísimo todo esto. El grupo es fuerte, la gente está a una, los futbolistas han hecho un esfuerzo para venir a entrenar estos días y algunos han pedido permiso, están implicados y enchufados".

Sobre las alternativas al campo de La Juventud, es cauto: "Por el momento, lo que estamos haciendo es hablar con gente y hacer consultas y no me quiero repetir más pero hay que negociar con el Ayuntamiento, nos tenemos que quedar aquí y jugar en las instalaciones municipales, que son las mejores y estamos habituados a ellas. Todos tenemos que hacer un esfuerzo, hay que ser consecuentes y poner todos de nuestro lado, el Xerez CD es de Jerez, todos los que estamos en el club somos jerezanos y nos queremos quedar. Hay que intentar solucionar este tema. Los políticos, los técnicos, los responsables de esto se tienen que sentar para buscar soluciones. Ya que estamos en Reyes, pido ese deseo, que se solucione este tema, que se intente llegar a un acuerdo de pagos pero con elasticidad".