Vargas "La victoria fue justa y hasta corta, perdonamos al final"

Vicente Vargas, entrenador del XCD, se mostró feliz con el triunfo y respiró al encadenar dos victorias consecutivas: "El equipo ha hecho un buen partido, ha estado bastante bien en todas las líneas, hemos estado muy centrados durante los noventa minutos y es una victoria justa y trabajada".

Bajo el punto de vista del técnico, su equipo "tuvo el acierto de aprovechar la primera oportunidad que tuvimos, pero en la segunda parte desaprovechamos muchísimas, tuvimos cuatro o cinco muy claras que no las marcamos. Aún así, es cierto que la primera fue de ellos pero la paró nuestro portero. En la segunda parte, era lógico que se diera esa situación que se dio. En el fútbol está todo inventado, era normal buscar las contras con espacios, tenían que arriesgar para intentar empatar o ganar, ahí estuvimos bastante bien y de ahí el 3-0. Este resultado nos refuerza pero sólo es un partido, lo que vale son los tres puntos. A mí lo que me importa era ganar y me daba igual hacerlo por 0-1, que por 1-2. Lo siento por Los Barrios, ya que perder en casa 0-3 no es plato de buen gusto. Nosotros también hemos perdido por ese resultado y es incómodo. Lo único que cabe es seguir trabajando, seguro que ellos levantan esta situación tanto por los entrenadores que tienen como por la plantilla".

Igualmente, Vargas considera que supieron aprovechar la ansiedad de un rival que aún no ha ganado en casa y admitió que el XCD también tenía que ganar. "Los puntos los necesitamos todos, estamos en una categoría muy difícil e igualada, del quinto hacia abajo las diferencias son mínimas. Esa ansiedad la tuvimos nosotros cuando no ganamos en Castilleja, tuvimos muchas críticas, y nos hemos superado. Esto es fútbol, ellos tienen un buen equipo y repito lo que he dicho antes, van a salir de esta situación".

Por último, el preparador del Deportivo apuntó que "es uno de los encuentros más completos que hemos hecho fuera de casa pero creo que el que hicimos en Puente Genil que nos empataron de penalti fue también muy bueno".