Vázquez "Puede pasar de todo, se encuentran en su mejor momento"

Alberto Vázquez, técnico del Guadalcacín, encara con ilusión el derbi ante el Xerez CD. No esconde que le hubiese gustado jugar en Chapín, destaca el buen momento en el que llegan ambos conjuntos e invita a los aficionados "a disfrutar de una fiesta del fútbol jerezano. Creo que se va a ver un buen encuentro, aunque los dos equipos vamos a llegar con más bajas de las deseadas pero los jugadores que salgan lo van a hacer con muchas ganas".

Vázquez destaca que "para un club como el nuestro es algo histórico enfrentarnos al Xerez CD y ya hubiese sido lo máximo jugar en Chapín. Sólo hemos pisado una vez el estadio en competición oficial y fue con el Jerez Industrial. Mi equipo, y es una de las cosas que más me gusta de mis jugadores, se adapta bien al cualquier superficie y en Chapín hubiésemos hecho un buen papel. En Algeciras, Cádiz o Sanlúcar competimos bastante bien".

En cuanto al rival, admite: "Por números, llegan en su mejor momento, tras encadenar dos victorias consecutivas y con resultados holgados. Nosotros también estamos bien, la dinámica es buena, aunque los resultados no estén siendo los mismos. Estamos generando más ocasiones pero no están entrando. Este partido es un derbi y no hay ni que motivar a los futbolistas. Puede pasar de todo, ellos tienen sus armas y nosotros, las nuestras".

El jerezano teme especialmente de los azulinos "las individualidades. Del centro del campo hacia arriba son muy buenos, tienen jugadores que marcan las diferencias, que con poco te hacen mucho. No vamos a descubrir a Carrión, José Vega o Narváez. Además, tienen experiencia y manejan bien los tiempos del partido. Mi equipo ante eso pondrá, como siempre, trabajo, somos solidarios. Cuando tenemos el balón intentamos proponer para hacer daño y cuando no lo tenemos, nos ayudamos para que no nos lo hagan".

Por último, lamenta las bajas con las que llega a esta cita. "Estamos pendientes de Lebrón y Rosales y si nos faltan, nos faltará la columna vertebral del equipo, los futbolistas llamados a tirar del caro. Espero que los salgan cumplan y asuman ese rol. Hay motivación extra porque hay muchos jugadores que han militado en los dos equipos. Insisto, creo que se vivirá una fiesta".