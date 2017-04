Pedro Carrión: "El ascenso es posible, vamos a pelear por él"

Pedro Carrión es la voz de la experiencia y una de las más autorizadas del vestuario del Xerez CD, el mejor tesoro bajo su punto de vista de una entidad sin apenas recursos económicos y un caos a nivel institucional. Cuando él habla, todos oyen. A base de hechos, goles y trabajo, se ha ganado el respeto de todos sus compañeros en muy poco tiempo. Sincero, directo, con los pies en el suelo pero con la ilusión como mejor aliada sueña con un ascenso "complicado pero no imposible. Vamos a luchar por él".

Aún con el susto en el cuerpo tras el agónico triunfo ante el Pinzón, el ariete xerecista no duda al matizar que "ganar nos costó porque el parón de Semana Santa nos ha creó un poquito de ansiedad y nervios esperando el partido y el equipo lo notó en los momentos iniciales, teníamos muchas ganas de conseguir los puntos. La gente que no es de fútbol o la que quiere mucho al Xerez cuenta con esos puntos porque el rival está abajo y todo parece más fácil pero te crean peligro, te crean problemas. Hay que tener en cuenta que ellos casi casi no se jugaban nada, no tenían tanta presión y le han sacado puntos a equipos de arriba. Dejaba mucha gente descolgada por arriba, es cierto que arriesgaban atrás pero entre los fueras de juego que nos pitaban y que no terminábamos de cerrar el partido pues siempre hay peligro. La clave fue que no supimos dar a última hora esos últimos pases decisivos para romper un fuera de juego o dejar a un compañero solo delante del portero para terminar con un 3-1 y sufrimos más de la cuenta pero esto es fútbol y nadie regala nada".

"Personalmente, ahora me encuentro mejor, llevo 19 goles y espero superar los 20 para seguir ayudando"

Faltan cinco jornadas para el final de Liga y lo que más le preocupa es "que no estemos al nivel esperado. Una de las mejores armas que tiene este Xerez es el vestuario que tiene, el grupo humano que tiene dentro del vestuario y esos minutos en los que todos unidos, con mucho corazón y mucho empuje, somos capaces de voltear situaciones adversas, de darle la vuelta al marcador, de superar una expulsión o de sobreponernos a un error del árbitro. Tenemos esa fuerza, ese corazón, ese empuje porque tenemos toda la ilusión del mundo entero para lograr el ascenso y eso es lo que nos da ese plus que nos permite tener quince o veinte minutitos muy buenos en los que podemos llegar a competirles y ser mucho mejor que casi todos los equipos de la categoría".

El Xerez CD es tercero. Con muchas fases de ascenso a su espalda, asegura que "a partir de ahora todo va a ser más difícil, se va a ver mucha ansiedad, muchos nervios porque aunque es una categoría inferior a Tercera o Segunda B, todos los equipos nos jugamos mucho y el futbolista que no esté habituado a este tipo de situaciones lo va a notar muchísimo. El viernes antes del partido me comentaba mi compañero Joselito Vega que teníamos que ganarlo todo para ascender porque él creía que el Ciudad de Lucena lo iba a ganar todo y empató en San Juan. Yo le comenté que conozco a Menudo, se está jugando el descenso, también tienen que jugar con el Estrella, y todos los equipos compiten, todos se están jugando algo. La Roteña fue capaz de ganar en Conil... Aún queda y no es tan fácil. Vamos a ir partido a partido, vamos a ir como hemos ido toda la temporada, con la misma ilusión y con esas ganas y, poco a poco, a ver dónde somos capaces de estar en los últimos partidos. Si se dan las cosas como se tienen que dar seguro que vamos a tener opciones hasta el final".

A nivel personal no oculta que ha tenido malos momentos durante la temporada pero aún así lleva 19 goles. "El domingo me quedé con la espinita de no haber marcado el tercero para llegar a los veinte, una cifra redonda que me gusta pero, bueno, queda Liga y creo que llegaré. Al principio de la campaña comenté que no me gustaba ponerme metas, que quería marcar el mayo número posible para ayudar al equipo a conseguir el objetivo común y estoy contento, algunos de mis goles están valiendo para ganar. Físicamente ahora me encuentro muy bien, pero no siempre he estado a mi mejor nivel. Empecé la temporada fuerte y después de Navidades se me notó un poco la edad en las piernas pero sí que es verdad que he recuperado el ritmo, tengo ganas, ilusión y todo eso tapa un poco mis años".

Del Viso no se fía: "Lo hemos comentado en el vestuario. Conozco a Eusebio porque le tuve de entrenador en la selección andaluza y también hizo una muy buena etapa con el Mairena en Tercera División, sus equipos compiten mucho y nos van a poner las cosas bastante complicadas en su campo es de césped artificial pequeño. Conociendo al entrenador, de todos los partidos que nos quedan es el peor. Tenemos que ir con la mentalidad del día del Estrella, con la mentalidad del día del Almodóvar para intentar competir más y mejor que ellos para ganar. Amarrar los partidos de casa también será fundamental".