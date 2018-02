El XCD-Lebrijana no tiene aún ni fecha ni escenario

La historia interminable, el cuento de nunca acabar. El Xerez CD, una semana más, no sabe ni el horario ni el escenario que albergará su partido de este fin de semana ante la Balompédica Lebrijana. La intención de la entidad azulina era la de disputar este compromiso ante los sevillanos en el Antonio Fernández Marchán pero finalmente no va a poder ser. Los dirigentes de Afición Xerecista mantuvieron ayer contactos a lo largo de todo el día con directivos del Guadalcacín y después de revisar el cuadrante de encuentros del fin de semana del club pedáneo les resultó totalmente imposible ajustarlo para abrir un hueco.

El primer equipo repite en casa ante el Alcalá el domingo a las doce de la mañana, por la tarde del mismo domingo juegan los juveniles y el equipo femenino y el sábado por la tarde ocupan las instalaciones el resto de conjuntos de la cantera. Además, en ese caso, el XCD hubiese necesitado el visto bueno de su rival.

El XCD, no obstante, no descarta su regreso en próximas jornadas al Fernández Marchán, un escenario en el que no juega un partido de Liga desde el 21 de febrero de 2016 (jornada 24ª), cuando se enfrentó al Atlético Sanluqueño B en Primera Andaluza. El encuentro terminó en empate a cero, como en empate a cero terminó también el encuentro que le midió al Recreativo Portuense (jornada 15ª) en la primera vuelta. La pasada campaña, los azulinos no pisaron el campo guadalcacileño.

Ahora, La Juventud es el campo preferido tanto por la afición como por los jugadores, que se sienten muy cómodos y es el feudo en el que mejores resultados sacan, pero los 1.600 euros que cuesta un partido en esas instalaciones convierten al escenario de 'El Chicle' en casi prohibitivo.

En estos momentos, no está descartada esa opción, ya que el club realizó la petición a la Delegación de Deportes en tiempo y forma hace ya más de una semana. Si finalmente La Juventud queda descartada por el coste, La Barca y Torrecera son otras de las alternativas.