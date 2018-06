El XCD da por hecho que Carrión continúa

Y si Pedro Carrión va a dar el ok, el guardameta David Zamora, según Vargas, aún no ha contestado a la propuesta xerecista. El portero tiene una oferta de Los Barrios pero tampoco se ha pronunciado, por lo que no ha descartado su posible continuidad en el Deportivo.

El medio Juan Gómez no sigue en el Arcos Juan Gómez, centrocampista zurdo del Arcos, ha anunciado a través de las redes sociales que no seguirá en la entidad blanca la próxima temporada. Un jugador cotizado, tiene negociaciones avanzadas con algunos equipos importantes de la zona. Gómez detalla en su comunicado que “es momento de despedirse de un club que me ha dado la oportunidad de seguir disfrutando del fútbol dos años, donde he podido vivir dos caras, la buena y la mala, de este deporte, pero en la vida todo tiene algo bueno. Con todos los aficionados que continuamente me mostraron su cariño, me acogieron en su pueblo como uno más y me hicieron sentir uno de ellos. A todos los compañeros y entrenadores que tuve y a todos los directivos del club. ¡Siempre tendré Arcos de la Frontera dentro de mí! ¡Gracias Arcos CF!”.

El centrocampista jerezano y exjugador del XCD la pasada temporada hasta que se marchó al Caudal de Mieres (Grupo II 2ª B) se ha convertido en el primer fichaje del Ceuta para la próxima campaña. De este modo, se verá las caras con los que fueron sus excompañeros, ya que el cuadro norteafricano perdió sus opciones de ascenso el pasado domingo al perder en la tanda de penaltis ante el Orihuela en el Alfonso Murube. En el conjunto asturiano, el medio jugó dieciocho partidos, todos como titular, marcó un gol y vio seis cartulinas amarillas. Cuando llegó al Caudal, el equipo de Mieres era colista y acabó perdiendo la categoría.