El XCD inicia la cuenta atrás para sellar la permanencia

El Xerez CD ha comenzado su particular cuenta atrás para certificar cuanto antes la permanencia en Tercera a falta de seis jornadas para el final de Liga. Los azulinos tienen 37 puntos y necesitan llegar al menos a los 42 para garantizarse el objetivo.

Juan Pedro quiere que el equipo se haga fuerte en casa, el Fernández Marchán en este caso, y aspira a lograr una victoria en el compromiso del próximo domingo ante el Arcos, que sus jugadores empezaron a preparar ayer en Los Cedros. Esta semana, la escuadra xerecista no tendrá que desplazarse demasiado lejos para entrenar y repartirá las sesiones de trabajo entre el citado campo y el de El Torno.

Alberto volverá a ser baja y Suárez no puede contar con el portero Manu López, castigado

Sobre las facilidades para entrenar que el Deportivo ha encontrado en estos dos escenarios, el técnico xerecista apunta que "aunque sea en la recta final de la temporada, vamos a tener la fortuna de entrenar en Jerez y de ahorrarnos la carretera, que es importante para nosotros. El Torno está cerca, allí nos tratan de maravillas y le estamos muy agradecidos por la posibilidad de trabajar en ese campo, que además en cuanto a dimensiones es parecido al de Guadalcacín. El de Los Cedros es más pequeño, pero nos adaptamos a las circunstancias, somos supervivientes".

De cara a la final del domingo, 'El Pirata' tiene tres dudas importantes. José Vega, con molestias en los gemelos, no entrenó durante la pasada semana, ha mejorado bastante con el reposo y los técnicos son bastante optimistas. De hecho, aunque no pueda salir de inicio, sí que estará en la convocatoria si su evolución sigue siendo tan positiva como hasta ahora. El extremo zurdo tuvo que forzar por la falta de efectivos ante el Castilleja y ahora no quieren repetir para evitar una recaída que a estas alturas de competición sería delicada.

Javi Gómez, por su parte, arrastra molestias en un tobillo desde antes del encuentro ante el Sevilla C. A falta de un cuarto de hora para el final, tuvo que salir del campo. Durante los últimos días, se ha ejercitado a menor ritmo y no debe tener problemas para jugar. Mientras, Javi Falcón se encuentra en una situación similar a la del centrocampista, también debido a los problemas que arrastra en un tobillo.

Por contra, Alberto seguirá una jornada más de baja. El medio visitará hoy al médico para pasar la última revisión tras su operación de apendicitis. Si recibe el alta, podrá empezar a entrenar pero ahora debe recuperar el tono físico perdido en el mes que lleva sin poder entrenar.

El Arcos también comenzó ayer por la tarde en el Antonio Barbadillo a preparar la cita ante el Xerez CD. Los serranos llegan con la baja del guardameta jerezano Manu López, que tiene dos partidos de sanción tras ser expulsado en el banquillo en su último compromiso en casa.

Mariano Suárez, técnico blanco, tiene la duda de Gabi, lesionado. Los blancos, ya con todo hecho, no quieren sorpresas y, con 41 puntos, buscan tres más que les garanticen de forma matemática la permanencia.

Juan Pedro se estrenó como entrenador en Tercera en el Arcos y confiesa que "tengo buenos amigos allí y buenos y malos recuerdos de mi paso por el club. De todos modos, tanto de la afición como de los jugadores y técnicos con los que tuve la suerte de coincidir, tengo excelentes recuerdos".