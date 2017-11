Al XCD se le ven las costuras (4-0)

Al Xerez Deportivo se le comienzan a ver las costuras. No acaba de encontrar un patrón de juego y cada vez le cuesta más sacar los partidos adelante. A Vicente Vargas también se le están acabando los recursos para encontrar soluciones y hay futbolistas que tampoco están en su mejor momento y se les nota de lejos. El equipo se mueve a impulsos sobre el campo, con más corazón que cabeza y más en base a la calidad individual de algunos integrantes del plantel y de su experiencia que por otra cosa.

El Barbadillo, de notables dimensiones y de césped natural en buen estado aunque quizás un tanto lento, expuso a plena luz los problemas del Xerez CD cuando tiene un día malo, que ya empiezan a ser demasiados.

La defensa no estuvo fina. Polaco en el centro del campo achica agua como puede, se hace más kilómetros que un correcaminos pero no llega a tapar los agujeros. Agu perdió los nervios y realizó una entrada dura a Melo que le costó la expulsión (34') generando un problemón a un bloque cogido con alfileres por las numerosas bajas. Pedro Carrión es casi un islote arriba la mayoría de las veces -tuvo que salir del campo en camilla tras un choque con Miguel y tiene problemas en las cervicales y en un hombro- y con David Narváez y Juan Benítez no basta para sumar. Sin sorprender en ataque, el Xerez se vio doblegado por un Arcos que salió a morder y que realizó una primera media hora de partido excelente, en la que estrelló dos balones en el larguero y obligó a Álex García, que terminó lesionado y dejando su puesto al juvenil José Ángel, a lucirse.

El 4-0 vuelve a meter en problemas a un Xerez CD que se coloca ahora a dos putos de la zona de descenso. Visto lo visto, en este equipo un estornudo se convierte ya en un resfriado y eso es un síntoma claro de que hay algo que no funciona bien del todo. Los azulinos sólo tienen 15 puntos, tres menos que Los Barrios y Ciudad de Lucena, que tienen en estos momentos 12.

El Arcos sigue firme, encadena su tercer triunfo consecutivo y, poco a poco, se va asomando a la zona alta, posiciones para las que está diseñada la plantilla.

Los de Mariano Suárez, que se estrenaba en el banquillo, entraron enchufadísimos al partido y no tardó ni un minuto en avisar al Deportivo que los tres puntos iban a quedarse en el Barbadillo. El meta azulino tuvo que estirarse para desviar con apuros un remate colocado de Maqui después de recibir un balón en diagonal de Álvaro Garrido.

Los arcenses controlaban el juego como querían, movían el balón rapidez y generaban ocasiones de todos los colores. En el minuto 4, Antonio Sánchez no abrió el marcador de milagro. Estrelló en el larguero por dentro un buen disparo tras un centro desde la izquierda de Juan Gómez. La distancia entre líneas ya comenzaban a dejarse ver en el cuadro xerecista.

Pedro Carrión intentó poner a prueba al exxerecista Miguel a los diez minutos pero el meta atajó el balón abajo sin problemas y a renglón seguido fue el Arcos el que estuvo cerca de abrir otra vez la lata. Dani Hedrera despejó flojo un centro lateral y Álvaro Garrido no aprovechó el rechace porque cruzó en exceso el balón ante Álex. David Narváez probó fortuna desde la frontal a los doce minutos pero otra vez estaba allí Miguel para atajar el lanzamiento sin apuros.

El gol del Arcos era cuestión de tiempo y otra vez Antonio Sánchez se encontró con el larguero (23'). Superada la media hora ya no perdonó a la tercera. Aprovechó a la perfección un pase de Manzano a la espalda de los centrales para realizar un excelente control y superar en el uno contra uno al portero azulino, que al igual que sus compañeros reclamaron fuera de juego.

El 1-0 ponía muy cuesta arriba las cosas a un Xerez CD que no funcionaba y mucho más se le pusieron las cosas por la expulsión de Agu con roja directa por una fea entrada a Melo en el centro del campo cuando ya no tenía opciones de jugar al balón.

Justo antes del descanso, el Arcos dejaba el choque totalmente encarrilado con otro gol de un Antonio Sánchez en estado de gracia (40'). El delantero, muy listo, convirtió en oro un buen centro raso y al primer palo de Maqui. La defensa y el portero tampoco estuvieron finos.

La opción más clara para los de Vargas antes del descanso llegó con una jugada elaborada que Juan Benítez resolvió con un buen disparo que se le marchó un poco alto.

Con 2-0 y un jugador menos, estaba claro que el Xerez CD necesitaba casi un milagro para voltear la situación. Aún así, entró al segundo acto con más ganas ante un rival que se confió en exceso por la ventaja y la superioridad numérica y sólo esperaba ya aprovechar los espacios para salir a la contra.

Pedro Carrión estrelló en la barrera una falta al borde del área (57') y en el 63' Miguel le hizo un penalti en una salida. El árbitro lo señaló pero su asistente le hizo cambiar de opinión al indicarle que el delantero estaba en fuera de juego en la jugada. El ariete tuvo que salir en camilla y se temió lo peor. Todo quedó en susto y no sufre ningún tipo de fractura en el hombro.

Vargas movía banquillo a la desesperada pero sus recursos no le daban los resultados esperados. Con el partido roto, Paco Borrego sacó bajo los palos un remate de Joselito que entraba con Álex ya batido (68').

Suárez dio entrada al hábil y rápido Giráldez y fue la puntilla para el Deportivo. El jugador arcense firmó el mismo doblete que su compañero Antonio Sánchez. Un desdoblamiento por banda lo culminó definiendo a la primera después de un pase atrás bastante bueno de Morales. 3-0 (82'). Ya estaba en el campo el portero juvenil José Ángel. Con el tiempo casi cumplido, Giráldez cerró el marcador con el cuarto tanto tras una contra que inició Alberto. El atacante picó la pelota por encima del guardameta xerecista. Era un 4-0 doloroso y quizás algo abultado pero una derrota merecida por lo mostrado.