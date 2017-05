El XCD, a todo o casi nada

Más información Ciudad de Lucena y Rota, sin margen de error en el Navarro Flores

Sólo faltan cuatro. El Xerez Deportivo encara esta tarde (La Juventud, 18:30) una nueva final, un partido decisivo de cara a sus aspiraciones de ascenso a Tercera División. Los azulinos reciben a la Roteña, que también se juega la vida pero por no bajar, en un encuentro que puede acercarle al éxito o dejarle con pocas opciones reales de dar el salto de categoría porque apenas existe margen para el error. Además, los xerecistas jugarán con la ventaja o con la presión añadida, según se mire, de conocer los resultados que se den en los enfrentamientos de sus rivales directos, que casi todos juegan por la mañana. El Ciudad de Lucena se mide al Rota en el Navarro Flores, el Estrella San Agustín recibe al Pinzón y el Xerez Deportivo FC juega en La Palma. Sólo el Salerm Puente Genil se las verá en el Manuel Polinario por la tarde (18:00) con el San Juan.

Los xerecistas llegan a la cita pletóricos de moral tras su importantísimo triunfo del pasado domingo en el Municipal de San Sebastián ante el UP Viso 1-2 con un tanto de Juanito Benítez casi al final y al mismo tiempo muy mentalizados de lo mucho que hay en juego.

Los rojillos, con las bajas de Pepe Reales, Hermida y Barberá y la duda de Castellano

El rival no es fácil, es el mejor equipo fuera de casa con mucha diferencia de todos los que están abajo -ha sumado veinte puntos en seis victorias y dos empates- y quema su último cartucho para no perder la categoría y encadenar dos descensos consecutivos. De perder, se podrían quedar a siete puntos de la salvación, a falta de nueve, en función de los resultados de los hasta seis equipos implicados aún en la lucha por no perder la categoría.

Vargas ha citado a toda la plantilla y se guarda todas sus cartas. Los problemas físicos que arrastran tanto Pedro Carrión como Israel pueden marcar tanto el once como la lista definitiva. Ninguno de los dos jugadores forzaron en el último entrenamiento de la semana, no trabajaron con el grupo y el técnico va a esperar hasta última hora para comprobar su estado.

El preparador jerezano sabe que les necesita por lo mucho que aportan al equipo pero tampoco quiere forzarles para evitar problemas mayores cuando hay tanto en juego y restan tan pocas jornadas para el final.

En principio, lo más probable es que tanto Israel como Carrión salgan de inicio. En ese caso, el entrenador xerecista podría apostar por un once netamente ofensivo con la intención de hacer daño a un rival que es ordenado y disciplinado atrás.

En El Viso, Vargas apostó por tres centrales pero esta tarde recuperará su esquema habitual con defensa de cuatro y dará entrada de inicio a todo su arsenal ofensivo. Juanito Benítez, autor del tanto del triunfo, tiene todos los números para ser titular en la derecha, con José Vega, que reapareció la pasada semana, se encontró bien físicamente y aguantó más de una hora de juego, en la izquierda. David Narváez realizará labores de enganche y Pedro Carrión será el referente.

Agu y Alberto llevarán la manija en el centro del campo, David Zamora defenderá la portería y la zaga será de derecha a izquierda para Quirós, Barragán, Israel y Guerrero. En el caso de que Israel no esté bien saldría de inicio Orellana y Carlitos Álvarez sería el encargado de suplir a Carrión.

Por su parte, el equipo de José Luis Otero llega a esta cita como las bajas por lesión de Pepe Reales y Hermida, mientras que por sanción Barberá no jugará en La Juventud, un campo que conoce a la perfección el delantero por su pasado industrialista. Además, el técnico rojillo cuenta con la duda de Juan Castellano.

La lista la integran Jesús, Toni, Jony, Pulido, Vicente, Cayetano, Barri, Jairo, Pedro Mateos, Álex Expósito, Raúl Cortés, Jesús Poley, Juan Castellano, Alberto, José Carlos y Josan.