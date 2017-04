Al XDC sólo le vale ganar

Con todo y con casi todos. El Xerez Deportivo disputa hoy, a partir de las doce de la mañana en el Municipal de San Sebastián, la primera de las cinco finales que le restan para intentar dar el salto a Tercera División.

El Ciudad de Lucena hizo ayer sus deberes, superó por 2-1 al Salerm Puente Genil y mete un plus más de presión a los de Vicente Vargas, que perderán su privilegiada tercera plaza si no regresan con los tres puntos de tierras sevillanas. Pero hay más, también la cederán si suman los tres puntos y el Estrella San Agustín no puntúa ante el San Juan en el Primero de Mayo. El triple empate actual favorece a los azulinos pero en caso de igualar sólo con la escuadra de Caro salen perdiendo. Los cordobes le tienen ganada a los xerecistas la diferencia de goles (1-0 y 0-0).

Benítez o José Vega, en lugar del castigado Carlos Álvarez, única duda en el once azulino

De este modo, los azulinos saben que no tienen margen para cometer errores y viajan dispuestos a no dejar escapar una oportunidad importante de dar un nuevo golpe de efecto en uno de los campos más complicados de la categoría.

El UP Viso de Eusebio Navarro está a un pequeño paso de la salvación y tampoco quiere sorpresas. Este bloque sabe sacar el máximo partido a las dimensiones de su campo y a su mejor arma, las acciones a balón parado. El Deportivo sufre mucho en ese tipo de situaciones y con el juego aéreo. Máxima concentración y no dar concesiones son algunas de las consignas que Vargas ha hecho llegar a sus jugadores en las últimas sesiones de entrenamiento para evitar sorpresas desagradables.

La mejor noticia para el preparador azulino es que tiene a casi todos sus efectivos disponibles. Sólo Albertito Gil, que cumplirá el último de los tres partidos de sanción que le cayeron en Alcalá, y Carlos Álvarez, expulsado frente al Pinzón, se van a perder este esperada cita.

La única novedad en la lista de convocados es la presencia de un José Vega ya totalmente restablecido de la lesión en el gemelo que se produjo hace ya más de un mes en Conil. El extremo zurdo, después de unas semanas en la que lo ha pasado bastante mal porque sus molestias no desaparecían y le impedían forzar la máquina junto al resto de sus compañeros, está apto pero ya depende Vargas incluirle o no en un once que también presentará pocos cambios respecto al que superó el domingo pasado en La Juventud al Pinzón por 2-1.

Sin el castigado Carlos Álvarez, titular el pasado domingo, las puertas de la titularidad se abren tanto para Vega como para Juanito Benítez. En principio debe ser la única variante azulina.

De confirmarse esa idea inicial por parte de los entrenadores azulinos, la alineación la formarían David Zamora, con Quirós, Isra, Orellana y Guerrero, en defensa; Agu y Alberto en la medular, con Abraham en la derecha, Benítez o Vega en el costado izquierdo, David Narváez de enganche y Pedro Carrión, arriba.

Los citados para este compromiso en la cancha visueña son Álex García y David Zamora (porteros); 'Chino' Quirós, Barragán, Guerrero, Israel y Alberto Orellana (defensas); Agu, Alberto, Abraham, José Vega y Javi Gómez (centrocampistas) y David Narváez, Juanito Benítez, Pedro Carrión y Rubén Gómez (atacantes).

El Deportivo no estará solo en El Viso, ya que casi un centenar de aficionados se han movilizado para respaldar a unos xerecistas que necesitan los puntos.