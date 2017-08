El XLIII Trofeo Costa de la Luz mide hoy a Roteña y Xerez CD

El XLIII Costa de la Luz, trofeo decano en Rota, enfrenta hoy en el Arturo Puntas Vela (20:45 horas) a UD Roteña y Xerez CD, que será el cuarto partido de preparación del Deportivo tras los disputados ante El Torno, Arcos y San Fernando.

El trofeo fue presentado el pasado jueves en el estadio rojillo por Enrique Rodríguez, que contó con la colaboración de Rafael Díaz y José Carmona. El acto, al que asistió Vicente Vargas en representación del Xerez CD, también contó con la presencia de Javier Ruiz Arana, alcalde de Rota, y José Antonio Medina Sánchez, delegado de Deportes.

Javier Ruiz, alcalde de Rota, y José A. Medina, delegado de Deportes, fueron a la presentación

Vargas tiene claro qué espera de su equipo en el Costa de la Luz de esta noche: "Es un trofeo con bastante carisma, muchos equipos quisieran jugarlo y es muy bonito poder hacerlo. Hay muy buen ambiente y muchísimo púbico todos los años, es en un buen campo y lo que espero es seguir avanzando, que los jugadores cada vez tengan más minutos, ir cerrando ese equipo para el inicio de la temporada. Lo que espero es que el equipo vaya un poquito a más de lo que está yendo. En el primer partido faltaron cosas, en el segundo se hizo ya un poco mejor y aunque perdiéramos con el San Fernando estoy contento de muchísimas cosas que se hicieron bien, lo que pasa es que haciendo once cambios no puedes buscar el trabajo de la semana sino que buscas otras cosas, que los jugadores acumulen minutos y que avance la preparación física. El equipo mantuvo al San Fernando a raya al principio y tuvimos incluso opciones de haber empatado e incluso de habernos adelantado en el marcador,porque no hay que olvidar que laprimera jugada de peligro real fue el remate de Pedro Carrión al larguero. Lo que espero del equipo es que siga avanzando en los aspectos técnico, táctico y estratégico".

Vargas ostentó la representación del Deportivo en la presentación oficial del Costa de la Luz, acto en el que se destiló cariño hacia el Xerez CD: "Estamos tremendamente agradecidos, el Xerez CD recibió un baño de flores y también nos hace falta que la gente nos dé un poquito de cariño. Ese cariño lo recibimos de la gente de Rota, fue un acto muy bonito y por parte de todo el mundo, la Roteña, el alcalde y los allí presentes, brindaron su cariño al Xerez, nos dijeron que allí tenemos nuestra casa y lo demuestran con actos como este, en el que hubo ovaciones cada vez que se mencionaba al Xerez CD".