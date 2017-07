Xerez CD y San Fernando, con Rafa Verdú esta noche

Xerez CD y San Fernando disputan esta noche (21:00) en el Puntas Vela de Rota el II Trofeo Rafa Verdú, al no poder jugar en Jerez por su sanción. La prueba será la más exigente de toda la pretemporada para los de Vicente Vargas, que hasta ahora han disputado dos encuentros. En el primero golearon a El Torno y en segundo empataron a uno con el Arcos.

Esta noche, Vicente Vargas volverá a repartir los minutos entre todos sus jugadores, aunque de salida es probable que ya comience a apostar por el once por el que quiere apostar en la Liga, aunque está pendiente tanto de Pedro Carrión como de José Vega, que arrastran algunos problemas físicos.

El trofeo vuelve a estar patrocinado por la marca nutricional Herbalife y Pepe Ruiz y Fernando Román, exjugadores azulinos y representantes de la marca, estuvieron ayer en la presentación del partido en Indoor Jerez.

Vargas quiso agradecer "tanto a Pepe Ruiz como a Fernando Román su gesto" y volvió a dar las gracias "a la Roteña y al San Fernando por las facilidades para que el encuentro se pudiese disputar en Rota. Nos hubiese gustado jugarlo en Jerez pero no ha podido ser y le estamos muy agradecidos a todas las personas que han hecho posible que este año sí que se pueda disputar. Ya todos sabemos que el verano pasado no lo pudimos celebrar también por el problema con la falta de instalaciones".

Pepe Ruiz destacó que "para nosotros es un placer colaborar con el Xerez CD. Defendemos el estilo de vida saludable, con el enfoque del bienestar, y en este caso lo empaquetamos todo con el deporte y una buena nutrición. Es un orgullo colaborar con mi Xerez Club Deportivo y, además, hacerlo para reconocer con este trofeo a una persona tan importante en la historia de la entidad como es Rafa Verdú. Es punto de referencia para muchos jerezanos y xerecistas como deportista y como persona. Como buenos jerezanos que somos, nosotros siempre vamos a estar ahí".

Por su parte, Fernando Román, ídolo de la afición azulina por sus goles importantes en varios ascensos del XCD, reiteró las palabras de Pepe Ruiz. "Es un auténtico placer colaborar con el Xerez Club Deportivo, para mí es un orgullo poner mi granito de arena en este apoyo al club y mucho más este año, que se encuentra en una categoría que no es nada fácil como la Tercera División".

Román también añadió: "Los aficionados debemos intentar ayudar en todo lo posible para que el club siga creciendo porque poquito a poco lo está haciendo. Lleva un par de temporadas haciéndolo fenomenal. Es digno de elogio el trabajo que están realizando entrenadores, jugadores y todas las personas que están colaborando, ha sido algo milagroso. He jugado muchas temporadas en este equipo en categorías superiores y lo que están haciendo estos futbolistas por el club tiene un valor incalculable, hay que apoyarles y mucho más esta temporada para que sigan creciendo y dando alegrías".

Por último, un emocionado Rafa Verdú agradeció "al San Fernando y a la Roteña su colaboración, ya que no es la primera vez que lo hacen. En nuestra querida ciudad no nos han dejado jugar pero a cualquier sitio al que vamos nos reconocen como al equipo que un día estuvo en Primera División. Quiero a Jerez y me da pena irme fuera pero voy a seguir queriéndola igual, llegué con veinticinco años y voy a cumplir noventa. Tenemos un equipo importante y lo quiero ver en Segunda B. Tenemos unos jugadores, unos técnicos y una afición que se merecen lo mejor. Vamos a seguir escalando por muchas zancadillas que nos pongan. Si tenemos que morir, lo vamos a hacer con las botas puestas".