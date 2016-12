El Xerez CD, abocado al destierro

El Xerez Club Deportivo está de nuevo abocado al destierro. El Ayuntamiento de Jerez emitió ayer un comunicado pasadas las siete y media de la tarde en el que aseguraba haber "desestimado la concesión del pago fraccionado de la deuda del Xerez Club Deportivo al no presentar la entidad las garantías requeridas por la normativa vigente en materia tributaria", lo que 'de facto' significa que el club no entra en la convocatoria de instalaciones deportivas para el año 2016-2017 (con efecto a partir del 1 de enero) y se queda sin campo tanto para entrenar como para jugar sus encuentros. "Siguiendo el procedimiento legal, el consistorio jerezano ha procedido a la notificación de la resolución a los responsables de dicha entidad deportiva".

En la misma nota de prensa, el Ayuntamiento 'hace constar' que con anterioridad a esta resolución "se han presentado al Xerez Club Deportivo distintas alternativas legales para evitar que cuestiones tributarias, o de representación, pudieran incidir en la actividad futura del club y de sus grupos de interés" sin entrar en detalles más precisos. "Una de las primeras consecuencias por no estar al corriente en los pagos por los usos disfrutados y liquidados de la convocatoria actual o anterior es que no podrá optar como usuario a la convocatoria anual para la reserva de instalaciones de uso periódico para el Deporte Base federado en la temporada 2016-2017. Desde el Consistorio se ha informado al citado club de la vía para acceder a la convocatoria en cumplimiento de la normativa vigente".

Asimismo, Deportes señala que "todos los clubes que van a entrar en la convocatoria o no tienen deuda o la tienen fraccionada, siendo el único caso atípico el del Xerez Club Deportivo".

La noticia sentó como un jarro de agua fría en la entidad azulina, que aún confiaba en que la situación tuviera una solución satisfactoria. Juan Miguel Becerra, presidente de la Asociación Afición Xerecista CD hacía una primera valoración en estos términos: "Es lamentable y un escándalo. Al final, Laura Álvarez es la que ha ejecutado el plan diseñado hace tres años por Saldaña". Según Becerra, la entidad está sopesando la posibilidad de establecer una demanda contencioso-administrativa ya que entiende que "se está reclamando una cantidad que no pertenece a la actual o anterior convocatoria". Becerra indicó ayer que la deuda del club con el Ayuntamiento es por el uso de Chapín durante algunos partidos de la pasada temporada "pero esos partidos no eran de la convocatoria porque nosotros teníamos concedido La Juventud. El problema es que en el mismo saco meten la deuda de años atrás, que ni es de la actual ni de la anterior convocatoria", y que asciende a más de 40.000 euros "y para colmo no la han querido compensar con los 2 millones de subvención que están reconocidos en el convenio de acreedores".

Becerra lamentó que el PSOE sea quien "ejecute el plan que diseñó y empezó Saldaña y si nos ponemos así de legalistas para ir contra el Xerez CD habrá que denunciar otras cosas, como la venta de alcohol, la introducción de elementos pirotécnicos y el daño en instalaciones como se está haciendo en Chapín".

El dirigente de la asociación xerecista añadió que "esto no es más que una reacción a la acción de denuncia de los escritos que presentaron (el Xerez DFC) tanto en la Federación como en el Ayuntamiento". Por último, señaló que "desde el 9 de julio se está utilizando unas instalación deportiva como el Anexo de Chapín sin convenio y ahora nos enteramos que van a firmarlo, en un proceso oscuro y sin ninguna transparencia".