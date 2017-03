Al Xerez CD se le acumulan las bajas para el domingo

El Xerez Deportivo, tras salvar tres puntos fundamentes sobre la campana en La Juventud frente al San José, afronta el domingo, a partir de las doce de la mañana, un nuevo encuentro decisivo de cara a sus opciones de seguir luchando por el ascenso. Se medirá en Alcalá al tercer clasificado, el Estrella San Agustín, que llega a esta cita pletórico de moral después de haber empatado a dos en Chapín ante el Xerez DFC.

La cita no va a ser nada fácil y mucho menos si se tienen en cuenta las numerosas e importantes bajas con las que el Deportivo llegará al partido. Los problemas se le multiplican una jornada más a Vicente Vargas.

El Estrella me gusta como bloque, es fuerte físicamente y en su campo es muy intenso"

Agu, una vez finalizado el partido, vio la segunda tarjeta amarilla y será baja por sanción, aunque el club va a presentar alegaciones en un intento de dejar sin efecto la segunda amonestación que el colegiado le mostró por participar en una discusión después de que Albertito, autor del tanto del triunfo, fuese increpado por un jugador rival ya justo en la puerta de la caseta del vestuario azulino.

Por su parte, José Vega, que no pudo jugar ante el San José, ya conoce el alcance de la lesión en el gemelo que se produjo en Conil. Tiene una pequeña rotura en el gemelo y se va a perder al menos los dos próximos encuentros. Carlos Álvarez tampoco estará en Alcalá por motivos laborales y Albertito ha comunicado al entrenador que el próximo fin de semana no estará disponible porque tiene compradas desde hace tiempo las entradas para acudir a un concierto.

Esta semana vuelve a los entrenamientos el atacante Casares, que finalmente no tendrá que pasar por el quirófano para solventar su lesión de pubis, ya que ha mejorado bastante con los cuatro meses que lleva sin entrenar pero, lógicamente, aún le queda para poder al menos entrar en una lista de convocados.

A estas ausencias hay que unir la de Kevin, que ya se encuentra en Viena con una beca de estudios, y las de Barragán y Rubén, jugadores a los que aún le restan varias semanas para reaparecer tras lesionarse los dos frente al San Juan.

Vicente Vargas, que ayer participó en la tertulia de La Jugada de Canal Sur, explicó sobre las bajas que "aquí siempre tenemos algo, no me he dado tiempo ni a disfrutar del triunfo. Me desperté a las cuatro de la mañana dándole vueltas a la cabeza y ya no pude dormir más, a ver cómo recomponemos el equipo. No soy de quejarme, es lo que hay y con eso tenemos que preparar el partido pero es evidente que no es lo mismo luchar por el ascenso con tan poquitos jugadores que hacerlo por la salvación, algo que ya tenemos logrado. Lo normal sería intentar firmar pero como tenemos los derechos federativos bloqueados tenemos que tirar hacia adelante con lo que hay. La gente está comprometida y toca redoblar esfuerzos".

En cuanto al Estrella, resalta que "me gusta mucho como bloque, es fuerte físicamente y seguro que tiene un presupuesto bajo, como dice su entrenador, porque el fútbol está mal pero cuenta con siete u ocho futbolistas que la pasada temporada estaban jugando en Tercera. Por Guti, por ejemplo, me consta que en verano hubo equipos de superior categoría que se interesaron. Es un equipo que no se descompone, que no pierde la tranquilidad y que en su campo es muy intenso, aprieta y saca muchos puntos".