El Xerez CD se aferra al '6.H'

El Xerez Club Deportivo está dispuesto a llevar a los tribunales al Ayuntamiento de Jerez y a la delegación de Deportes después de que ésta decidiera el pasado viernes dejar fuera de la convocatoria de instalaciones deportivas al club azulino al no estar al corriente de pago "por los usos disfrutados y liquidados de la convocatoria actual o anterior", lo que significa que el equipo se queda sin campos para entrenar y para disputar sus partidos oficiales.

El club azulino denuncia que el consistorio le obliga a pagar, o en su caso fraccionar el pago, de una deuda que asciende a 61.974 euros que, en su mayor parte, pertenece a la temporada que militó en Tercera División (2013/2014) cuando, no obstante, el punto 6.H de la convocatoria anual para el Deporte Base señala que hay que estar al corriente de pago de la convocatoria actual o anterior, cuya suma es sensiblemente inferior (5.329 euros) y que, por otro lado, el club tampoco ha sufragado.

El Xerez Club Deportivo ha emitido un comunicado en el que explica la línea de su defensa: "El Ayuntamiento de Jerez ha comunicado que deja a nuestro club fuera de la Convocatoria de Deporte Base, lo que viene a significar que expulsa al primer equipo y al equipo juvenil de las instalaciones municipales de La Granja y del campo de La Juventud, así como de cualquier otra instalación municipal a partir del próximo mes de enero.

En este sentido queremos señalar lo siguiente: El Ayuntamiento miente, o se equivoca malintencionadamente, por cuanto ha obligado al Xerez a avalar toda la deuda (61.974 euros) la mayor parte de la cual corresponde a las liquidaciones exigidas por el anterior equipo de gobierno del Partido Popular durante el año 2013 cuando expulsó al equipo de Chapín exigiendo el abono de 1.353,60 euros por cada entrenamiento de dos horas en Chapín o 881,20 por el mismo uso en el Anexo. En ningún caso se ha solicitado ni facilitado a este club el aval o el fraccionamiento solo de la obligación marcada en el punto 6.h) de la Convocatoria Anual para el deporte base federado 2016-2017 que señala que hay que "estar al corriente en los pagos por los usos disfrutados y ya liquidados de la convocatoria actual o anterior". Por tanto, el Ayuntamiento y la Delegación de Deportes han exigido el aval y la garantía del total de la deuda y no han facilitado en ningún momento el pago ni el fraccionamiento solo de la deuda correspondiente al año 2015 por el uso de Chapín, como obliga la convocatoria. Recordemos que por la disputa de algunos partidos en Chapín la temporada pasada Deportes ha pasado liquidaciones entre 2.538 y 2.791 euros por partido, al no tener este club derecho a bonificación alguna precisa, y no casualmente, por tener una deuda anterior con Deportes desde 2013 a causa de aquella decisión de expulsarlo de Chapín. Como es conocido en aquellos momentos se les ofreció un Convenio para el uso preferencial y bonificado de Chapín y el Anexo al nuevo club creado a imagen y semejanza del nuestro. No podemos pasar por alto que este Ayuntamiento gobernado por el PSOE aún le debe 2 millones de euros aprobados en Pleno a este club, un Ayuntamiento que sigue siendo socio y accionista mayoritario de la entidad pero que lamentablemente ha ayudado y colaborado a finiquitar la Fundación Xerez Club Deportivo, una herramienta fundamental para salvar al Xerez como han demostrado otros clubes.

El Xerez Club Deportivo va a hacer valer sus derechos y recurrirá administrativa y judicialmente este nuevo atropello y hará valer el cumplimiento íntegro de la normativa municipal de Deportes. En concreto, el uso exclusivo y sin convenio del Anexo y los incumplimientos reiterados, conocidos y públicos de las Ordenanzas de Instalaciones Deportivas de la Ciudad de Jerez en lo referido a la prohibición de "colocar publicidad propia de las entidades usuarias con carácter fijo o móvil en espacios no autorizados para ello" al "incumplimiento de la legislación vigente aplicable a instalaciones deportivas en materia de tabaquismo, bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes" y a "las actitudes, conductas y exhibición de simbología que sean o que fomenten la violencia en el deporte" o "los actos de deterioro grave o relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles" como ocurre principalmente en el Estadio Municipal de Chapín. Igualmente solicitará a las administraciones competentes el estudio de las actuales instalaciones del Campo de la Juventud por incumplir claramente la normativa técnica de seguridad tanto a nivel estatal como autonómico y local que debe cumplir una instalación pública a la que acceden usuarios de toda condición".