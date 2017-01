El Xerez CD ya busca alternativas

El Xerez Deportivo tiene asumido que dentro de quince días ya no podrá utilizar las instalaciones municipales ni para jugar ni para entrenar porque se va a quedar fuera de la convocatoria y ya ha comenzado a buscar alternativas, aunque no le está resultado fácil. De entrada, le han ofrecido el campo de La Barca de la Florida y representantes de la Asociación 'Afición Xerecista' han mantenido contactos para llegar a un acuerdo y poder utilizar las instalaciones de los Marianistas.

Juanmi Becerra, presidente de la Asociación 'Afición Xerecista', se ha mostrado muy crítico con la decisión del Ayuntamiento primero de no incluir al Xerez CD en la convocatoria del uso de instalaciones y segundo por ceder al equipo el campo de La Granja para su partido del domingo ante el Lora por la resiembra de La Juventud en lugar de Chapín. "No entendemos la decisión porque todavía estamos en la convocatoria del año pasado y entendemos que los nuevos criterios no se deben aplicar. Hablan de que nos dejan fuera por el tema de la deuda pero es que esa deuda, en todo caso, debe influir en la cita del próximo curso pero nunca en la actual. Chapín es el único escenario que existe en la ciudad parecido al que usamos pero Deportes utiliza esta vez otro criterio distinto, por lo que interpreto que se trata de decisiones personales y al antojo de algunos técnicos o de la delegada de Deportes. Yo no sé quién ha tomado esa decisión, lo único que sé es que vuelven a hacer daño a un club histórico. De todos modos, nosotros vamos a pelear al máximo esa decisión cuando llegue el momento. Hay una deuda que es totalmente real de la etapa de Tercera División y el Ayuntamiento, que es accionista del Xerez CD, ni la quiere aplazar ni la quiere compensar con los dos millones que le adeuda a la sociedad anónima deportiva. Es un tema que se puede pelear en el Contencioso-Administrativo, hay muchos frentes abiertos y a ver cómo los vamos solventando".

Becerra, bastante molesto, añadió: "No entendemos la decisión de darle Chapín al Industrial, que tiene todo el derecho a usar el campo, y mandarnos a nosotros a La Granja. Es la misma historia de hace tres años, allí es muy complicado jugar, el campo está totalmente abierto y a la hora y el día que nosotros tengamos que jugar pueden estar utilizando el campo algún otro equipo de fútbol base. Es más, hasta puede haber problemas de seguridad".

Sobre las gestiones que están llevando a cabo para encontrar un campo en el que entrenar y jugar, detalla que "nos hemos estado interesando por escenarios alternativos pero, desgraciadamente, hay pocos campos que no sean municipales en la ciudad y en los que se pueda jugar. Hemos recibido ofrecimientos de equipos de pedanías pero también tenemos que cuidar a nuestros aficionados, que están muy castigados con las últimas decisiones. Todo lo que sea tener que salir de Jerez es duro, aunque estamos muy agradecidos a todos los equipos que nos están abriendo sus puertas. Son escenarios en los que nuestros futbolistas no han jugado y la adaptación es complicada. Tenemos varias opciones incluso en Rota y el ejemplo lo tenemos esta misma semana pero no dejan de ser soluciones o parches a una situación que no tendría que darse. No hay manera de conseguir que el Xerez CD tenga una temporada tranquila, todos son problemas. Es evidente que hay mucha gente que quiere que el Xerez no tenga una campaña normal ni a nivel deportivo ni a nivel institucional y así es duro".

También aclaró Becerra los motivos por los que han presentado en Fiscalía una denuncia por el uso del Anexo de Chapín. "Deportes ha permitido que un club lo utilice sin convenio desde julio y justo cuando lo denunciamos hace público el acuerdo, un acuerdo que dice que se tomó en junta de gobierno local días atrás. Hay un portal de transparencia y al transparencia es poca, la nota de prensa es confusa, no facilita datos del convenio y me da la impresión que ni los socios de los socialistas lo conocen".