El Xerez CD busca un golpe de efecto en Lepe

Protagonista

Barragán: "En el vestuario sabemos que si sacamos pecho nos lo meten para adentro"

José María Barragán, segundo entrenador del XCD, fue el encargado de ofrecer ayer la rueda de prensa previa al partido del San Roque por la gripe de Vicente Vargas. Se mostró optimista pero también cauto pese a que el rival no se encuentra en un buen momento. “Vamos con la intención de hacer las cosas lo mejor posibles y de intentar sacar un resultado positivo en Lepe. Si son los tres puntos, mejor que el empate. Estamos en un buen momento, hemos encadenado tres triunfos consecutivos y estamos con mucha moral pero también hay que tener un poquito de sentido común y ser cautos. Si el equipo se relaja un poco, no da el cien por cien y no compite como viene haciéndolo la verdad es que no vamos a sacar nada positivo de ningún campo”. Bajo su punto de vista, el San Roque es un rival que “aunque no está del todo bien, está hecho para estar arriba. Le vi el otro día en Lebrija y es un buen equipo. No le están saliendo las cosas del todo bien pero tienen jugadores de superior categoría y hay que tener mucho cuidado con ellos. Tendremos que ofrecer nuestra mejor versión si queremos sumar los tres puntos. Estos equipos nunca se sabe qué versión te pueden ofrecer, si la mejor o la peor. Como he comentado antes, hay que estar concentrados, metalizados y metidos al cien por cien como en estos últimos tres encuentros. Si ofrecemos nuestra mejor versión sí que podemos puntuar”. El San Roque puede acusar en su campo la tensión de los resultados y la presión de la grada pero el técnico azulino no lo cree: “Su situación es delicada porque ellos tienen potencial para estar arriba, llevan ya tres entrenadores esta temporada y todo se acusa. La afición igual está un poco nerviosa y eso puede afectarles pero los que juegan son los futbolistas y hay que lograr el resultado en el verde, que es donde se juegan los tres puntos”. Al XCD le quedan dos partidos para cerrar el año y la intención es la de “terminar con el mayor número de puntos posibles, hay que llegar cuanto antes a los cuarenta y dos de la permanencia porque no sabemos qué puede pasar de aquí en adelante”. Por último, Barragán resaltó que “el primer comentario que hicimos ayer en el vestuario es que como saquemos pecho, aunque llevemos tres partidos seguidos ganando, nos lo meten para adentro seguro. Tenemos un vestuario que es veterano, que sabe que si no ofrecemos nuestra mejor versión o no competimos, ellos mismos dicen que somos muy malos. Si no corremos o somos agresivos y a eso le unimos la calidad de nuestros jugadores, no sacamos adelante los partidos y no sumamos puntos. Tenemos que ser muy solidarios, ayudar al compañero y correr por él si hace falta, como él tiene que hacerlo por el otro, porque de lo contrario nada será posible”.