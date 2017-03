El Xerez CD busca un '9'

Sin perdón para Pedro Carrión, sancionado con un encuentro de suspensión por el Comité de Competición, Vicente Vargas, entrenador del Xerez CD, tendrá que elegir entre Juanito Benítez y Carlitos Álvarez para sustituir al goleador azulino en el partido del domingo en La Juventud ante el Pozoblanco. En la plantilla, el sustituto natural del centrodelantero isleño es Corral pero el atacante no puede entrenar por motivos laborales, lo que le ha alejado de las convocatorias.

Pero la ausencia de Carrión no es el único problema de Vargas en la delantera: sin Casares ni Rubén, ambos lesionados, el segundo máximo artillero azulino, Juanito Benítez, se encuentra en Italia -tenía el viaje programado desde hace tiempo- y no regresa hasta el mismo domingo, por lo que será duda para el envite ante el cuadro cordobés. Si Juanito Benítez no pudiera jugar de inicio, todo hace indicar que el que ocuparía la vanguardia del ataque azulino sería Carlitos Álvarez, tercero mejor artillero del Deportivo esta temporada.

De no poder contar con Juanito Benítez, el Xerez CD perdería a los dos delanteros que han marcado más de la mitad de sus goles: el Deportivo suma 47 tantos en 27 jornadas, de los que 24 han sido entre Carrión (14) y Juanito Benítez (10).