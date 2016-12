El Xerez CD peleará su destierro en el juzgado

El Xerez CD presentará en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo una reclamación previa solicitando al Ayuntamiento que dé marcha atrás a la resolución que deja al club fuera de la convocatoria de uso de instalaciones municipales, basándose la entidad en que hay una deuda de dos millones de euros del consistorio con la SAD y que por tanto no cabe la petición de cantidades sino en todo caso la compensación de las mismas.

Esta ha sido la primera medida adoptada por el club azulino tras consultar con su abogada las diferentes alternativas y no se descartan otras acciones. Por lo pronto, esta opción parece la más rápida y el asunto requiere urgencia, porque la resolución del Ayuntamiento entra en vigor el próximo domingo y a partir de enero el Xerez CD se queda sin campo para entrenar y para jugar los partidos de competición oficial.

El Deportivo basará su reclamación en que el Ayuntamiento le debe los famosos dos millones de euros, que están reconocidos por el Juzgado de lo Mercantil en el concurso de acreedores. Es decir, el Xerez tratará que el Contencioso-Administrativo reconozca también -como el Mercantil- la deuda que el consistorio tiene con la entidad y que, en caso afirmativo, se compense la deuda que el club mantiene por la utilización de instalaciones municipales -que supera los 60.000 euros- con cargo a esos dos millones.

Como se sabe, el Ayuntamiento de Jerez no reconoce esa deuda, por lo que no ha querido compensarla. El informe o respuesta del interventor de Jereyssa al Xerez CD fue que esa deuda de dos millones de euros no está presupuestada en las cuentas municipales.

El club azulino asume que lo tiene complicado pero está dispuesto a agotar todas las vías a su alcance para no tener que jugar y entrenar fuera de Jerez, lo que a nadie escapa -y en el Ayuntamiento y la Delegación de Deportes también son conscientes de ello- que supondría un rejón de muerte para una entidad en causa de liquidación, y es que la viabilidad económica del club hasta final de temporada se vería seriamente comprometida al tener que añadir ahora los gastos de desplazamiento para entrenar y jugar fuera de la ciudad.

En cuanto al punto 6.H de la normativa, que reseña que los clubes han de estar al día con la convocatoria "actual o anterior", se estudiará en cuanto llegue la notificación oficial de la resolución del Ayuntamiento, ya que desde el club se aseguraba ayer que ni se había recibido en la tienda ni en el correo electrónico oficial de la entidad. Se trata de un formalismo, porque en caso de no notificarse en mano o de algún modo con acuse de recibo, se publicará en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia) y ya entonces tendrá carácter oficial.

Así, desde el club azulino tampoco se descarta recurrir a lo que textualmente dice el punto 6.H de la ordenanza, lo que eximiría, según el Xerez CD, de abonar el total de la deuda pendiente y obligaría solo a pagar o a presentar un plan de pago sin necesidad de aval por 5.329 euros, cantidad que según el club es lo que debe de la temporada 2015-16 y que está pendiente.