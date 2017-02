El Xerez CD, pendiente de Competición y de Carrión

El Xerez CD encara una semana más su puesta a punto para el compromiso del domingo, a partir de las doce, en La Juventud frente a La Palma con problemas con los campos de entrenamiento. El césped del terreno de juego de 'El Chicle' no está para demasiados trotes, Medio Ambiente recomienda no machacarlo y anoche los azulinos se tuvieron que ejercitar en las instalaciones de El Altillo.

Para esta cita ante los onubenses, Vicente Vargas está muy pendiente del delantero Pedro Carrión, que sufrió un pequeño esguince en el tobillo derecho el pasado domingo en el Navarro Flores de Rota. Además, el centrocampista Agu también arrastra molestias físicas que podrían impedirle jugar esta jornada.

El Deportivo entrenó ayer en El Altillo al no poder pisar el césped de La Juventud aún

Barragán y Rubén Gómez siguen en el 'dique seco'. El primero se recupera de una rotura de fibras y el segundo de una fractura de hombro. Los dos se lesionaron frente al San Juan.

Carrión explica sobre su lesión y sus opciones de poder jugar el domingo que "el esguince fue pequeño esguince pero las lesiones de tobillo son traicioneras. Terminé el partido pero llevo un par de días sin forzar. El encuentro fue duro y me han comentado que tengo una distensión de ligamentos en el tobillo derecho, espeto estar listo y no tener que parar ahora, me encuentro bien".

Por contra, volverán tanto el central Kevin, que ya cumplió los dos choques de sanción que le cayeron por su expulsión con roja directa en el Primero de Mayo frente al San Juan, como el centrocampista Israel, que vio la quinta amarilla ante el Salerm Puente Genil y, además, tenía molestias en los ligamentos de un tobillo.

Pero el tema de las bajas no es la única preocupación del técnico ni del club. El árbitro del partido del pasado domingo frente al Rota, José Luis Gamero Castro, reflejó en el acta en el apartado de público que los aficionados xerecistas encendieron una bengala y la entidad será multada nuevamente. Sería la segunda advertencia seguida tras el apercibimiento de cierre del campo de La Juventud hace dos semanas también por incidentes de público, cuando un espectador escupió al portero del Salerm Puente Genil igualmente al final del choque.

Gamero Castro detalla en el acta que "una vez finalizado el partido y mientras me dirigía al vestuario, me percato de que en un sector de la grada donde había aficionados del club visitante identificados por sus cánticos y banderas del Xerez CD, encienden una bengala, siendo avisado el delegado de campo".

Y si problemas tiene el Deportivo, tranquilidad respira La Palma, que va a llegar a La Juventud en una zona cómoda de la tabla, con mucho que ganar y poco que perder. Los de Alfaro, que el pasado domingo se impusieron en casa al San José por 2-1, son décimos con 35 puntos y se encuentran a nueve puntos de las plazas que permiten luchar por el ascenso y a seis de la zona de descenso.

En la primera vuelta, el Xerez se impuso a La Palma por 1-2 con un gol de Pedro Carrión y otro en propia puerta de los locales y ahora está obligado a repetir resultado si no quiere verse descolgado de los puestos de privilegio.

Fuera de casa, La Palma ha puntuado en la mitad de los partidos que ha disputado. Ha ganado tres (San José, Almodóvar y San Juan), empatado otros tres (Viso, Olímpica Valverdeña y Xerez Deportivo FC) y perdido otros seis. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es un equipo que ve puerta con bastante facilidad. De hecho, ha anotado 40 goles, sólo cuatro menos que el Xerez Deportivo, que suma 44.