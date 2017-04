El Xerez CD prepara su primera gran final en casa

El Xerez CD ya ha comenzado a preparar la primera de las seis finales que le restan para intentar dar el salto a Tercera División. Los de Vicente Vargas reciben el domingo, finalmente a partir de las doce de la mañana, en el campo de La Juventud a un Pinzón prácticamente descendido pero que vende caras sus derrotas. Los palermos ocupan la 19ª posición con sólo 23 puntos, y tienen un partido pendiente, el de la pasada jornada ante el San José. El choque se suspendió en el descanso por un incendio que afectó al sistema de iluminación de Los Príncipes, que dejó sin luz al recinto. En ese momento, el resultado era favorable a los hispalenses por 1-2 y está pendiente de finalizar.

El Comité de Competición ha instando a ambos clubes a que se pongan de acuerdo para disputar esos cuarenta y cinco minutos restantes antes del próximo 1 de mayo. De no haber acuerdo, sería la Federación la que fije el horario del partido.

Los seis juveniles que jugaron frente al San José Obrero entrenan con el primer equipo

El Deportivo encara, a priori, uno de sus citas más asequibles de aquí al final, un compromiso en el que no puede fallar si no quiere perder todo el terreno recuperado con la goleada en Almodóvar del Ríos (0-5) hace diez días. Ya el margen de error es mínimo y todo lo que no sea sumar los tres puntos no servirá de nada a un equipo que luego tendrá que visitar el campo de El Viso, recibir a la Roteña, viajar hasta Valverde para enfrentarse a la Olímpica, hacer de anfitrión ante el Chiclana y, por último, desplazarse hasta Lora.

Los azulinos se ejercitaron ayer por la tarde en El Altillo School y las notas más positivas las volvieron a poner tanto David Casares como José María Barragán, que trabajaron junto a sus compañeros. José Vega también se encuentra bastante mejor de las molestias en el tobillo que viene arrastrando desde hace ya un mes, cuando cayó lesionado en el Pérez Ureba frente al Conil en una mañana en la que su equipo encajó su última derrota (2-1).

El extremo va a ser duda hasta última hora y es probable que tampoco llegue a tiempo para disputar este partido. Barragán se encuentra en su misma situación, ya entrena pero aún le falta ritmo tras dos meses y medios sin perder competir.

El jugador que mejor lo tiene para reaparecer es el atacante David Casares, que se probó el pasado sábado en el Trofeo Juan Simón ante el San José Obrero y se sintió bastante bien. Ha recuperado la forma en muy poco tiempo, tras siete meses apartado de los terrenos de juego por sus problemas de pubis y con una hernia inguinal. El xerecista sólo ha disputado esta temporada un encuentro, fue el derbi frente al Xerez DFC en el segundo partido de Liga en Chapín. Salió al inicio de la segunda parte por Carlos Álvarez con Carlos Fontana en el banquillo azulino todavía.

Vargas ha programado una semana de trabajo en la que tendrán especial protagonismo los seis futbolistas del juvenil que citó para el amistoso ante el conjunto de Canito por su rendimiento y durante todos estos días se ejercitarán con el primer equipo Antonio Abad, Ali, Jesús Aguirre, Antonio Poyatos, Juan Jiménez y Ezequiel Soto.

Alberto Gil se perderá la cita por sanción, ya que aún le restan por cumplir dos encuentros de los tres que le cayeron tras su expulsión frente al Estrella en Alcalá por insultar al colegiado al final del partido y Corral, con problemas laborales en semanas anteriores, también se ha unido al grupo.

Mientras, los palermos llegarán al campo de La Juventud el domingo con la baja de Fernando Guisado, futbolista que fue sancionado hace un par de jornadas con doce partidos por insultar a aficionados de La Palma en el partido que su equipo perdió en Los Príncipes. Por contra, serán altas Anarte y Sergio, que fueron bajas ante el San José también al tener un encuentro cada uno de castigo.