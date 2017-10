El Xerez CD no recibirá al Utrera en Chapín

El Xerez CD tendrá que volver a jugar en el Andrés Chacón dentro de quince días cuando reciba al Utrera o en un escenario alternativo si no quiere volver a La Barca. El club solicitó el pasado viernes a la Delegación de Deportes el uso del Municipal -pagando evidentemente- para disputar su encuentro frente al cuadro sevillano el próximo 29 de octubre por la tarde pero ha obtenido el no por respuesta.

En este caso, Deportes argumenta que el césped de Chapín va a comenzar a resembrarse a partir del próximo lunes, una vez que el Xerez DFC juegue su partido ante el Estrella.

Vargas concede a los jugadores dos días libres tras una semana con tres encuentros

El comunicado enviado ayer por el Ayuntamiento al club dice: "En contestación a su escrito en el que solicita el estadio municipal de Chapín para el día 29 de octubre, le informamos que no podemos acceder a su petición debido a que la Delegación de Medio Ambiente tiene previsto la resiembra del terreno de juego del estadio entre los días 23 de octubre al 19 de noviembre. Un saludo".

Desde el Xerez CD, de todos modos, mantienen que antes de solicitar la petición le habían comunicado desde la propia Delegación que Deportes que era más que probable que la resiembra se aplazase por las altas temperaturas que se están registrando.

De este modo, el XCD ya sabe que estará una jornada más disputando los encuentros fuera de Jerez, problema que se une al de los campos para entrenar. La plantilla, de descanso hasta mañana tras disputar tres partidos en una semana, no sabe aún en que escenario podrá ejercitarse.

Vicente Vargas, técnico azulino, explicó ayer que "he dado dos días libres a la plantilla y en ese tiempo tengo que buscar campos para los tres días de trabajo que nos quedarían por delante para preparar el partido ante el Atlético Onubense del domingo, que va a ser complicado también porque están mejorando aunque están en descenso y sólo tienen ocho puntos. En estos momentos, no puedo comunicar a los jugadores en qué campo vamos a trabajar y así todo es mucho más complicado. Parece que eso no influye en el rendimiento del equipo pero sí que es importante, afecta tanto a nivel mental como físico. Es que no puedo comunicar a los jugadores ni siquiera el día antes en qué campo tenemos que entrenar ni a qué hora".

Vargas para la cita del domingo va a estar pendiente de la evolución de jugares que terminaron tocados la cita ante el Ceuta después del esfuerzo acumulado por tres partidos en ocho días y también de la de David Zamora y de Joshua. Futbolistas como Alberto, Vega o Narváez terminaron con molestias pero todo hace indicar que con el descanso podrán estar disponibles para Huelva.

En el caso del portero, continúa mejorando de sus problemas en el abdomen pero aún no ha comenzado a hacer portería y no va a llegar para este fin de semana. Por otro lado, Joshua, que no pudo terminar el entrenamiento del pasado viernes con problemas en los abductores, va a ser duda hasta el final.

En principio, el partido entre recreativistas y azulinos ha sido fijado para las once y media en la Ciudad Deportiva del Decano pero podría cambiar, ya que a esa hora juega el Recreativo en el Álvarez Claro ante el Melilla y el choque es televisado.